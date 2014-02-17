توقيف خودروي ماکسیما با سرعت 210 كيلومتر

سرهنگ " مهدي حسني" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستاي اجرا و حفظ طرح انضباط ترافيكي در سطح محورهاي مواصلاتي استان مركزي، مأموران پليس راه در محور ساوه- همدان با دوربين كنترل سرعت به يك دستگاه خودرو ماكسيما با سرعت 210 كيلومتر دستور توقف دادند.

وي در ادامه افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور ايست به راه خود ادامه داد و مأموران انتظامي پس از تعقيب خودور اقدام به متوقف كردن خودرو كردند. رئيس پليس راه استان مركزي تصريح كرد: راننده خودرو پس از متوقف شدن به علت ارتكاب تخلفات رانندگي شامل سرعت غيرمجاز، حركت مارپيچ و نمايشي، عدم استفاده از كمربند ايمني خودرو به پاركينگ منتقل شد.

اين مقام انتظامي با بيان اينكه بيشترين عامل در وقوع تصادفات و حوادث رانندگي عامل انساني است گفت: تحقيقات پليس نشان مي دهد كه خطاي رانندگان بيش از عواملي چون نقص فني خودروها، ايرادات جاده ها و ساير عوامل است و به همين منظور ضمن كنترل تخلفات حادثه ساز به تمامي رانندگان توصيه مي كنيم از انجام هرگونه حركات مخاطره آميز در هنگام رانندگي خودداري كرده و با رعايت قوانين و حفظ جوانب احتياط به رانندگي بپردازند.