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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۲۴

توقيف خودروي ماکسیما با سرعت 210 كيلومتر

توقيف خودروي ماکسیما با سرعت 210 كيلومتر

رئيس پليس راه استان مركزي از توقيف خودرويي با 210 كيلومتر سرعت در يكي از محورهاي استان مركزي خبر داد.

سرهنگ " مهدي حسني" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستاي اجرا و حفظ طرح انضباط ترافيكي در سطح محورهاي مواصلاتي استان مركزي، مأموران پليس راه در محور ساوه- همدان با دوربين كنترل سرعت به يك دستگاه خودرو ماكسيما با سرعت 210 كيلومتر دستور توقف دادند.

وي در ادامه افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور ايست به راه خود ادامه داد و مأموران انتظامي پس از تعقيب خودور اقدام به متوقف كردن خودرو كردند. رئيس پليس راه استان مركزي تصريح كرد: راننده خودرو پس از متوقف شدن به علت ارتكاب تخلفات رانندگي شامل سرعت غيرمجاز، حركت مارپيچ و نمايشي، عدم استفاده از كمربند ايمني خودرو به پاركينگ منتقل شد.

اين مقام انتظامي با بيان اينكه بيشترين عامل در وقوع تصادفات و حوادث رانندگي عامل انساني است گفت: تحقيقات پليس نشان مي دهد كه خطاي رانندگان بيش از عواملي چون نقص فني خودروها، ايرادات جاده ها و ساير عوامل است و به همين منظور ضمن كنترل تخلفات حادثه ساز به تمامي رانندگان توصيه مي كنيم از انجام هرگونه حركات مخاطره آميز در هنگام رانندگي خودداري كرده و با رعايت قوانين و حفظ  جوانب احتياط به رانندگي بپردازند.

کد مطلب 2238009

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