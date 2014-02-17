پیشنهاد کارکنان سازمان میراث فرهنگی برای انتخاب معاون / 18 روز بدون معاون و قائم مقام میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، دهم بهمن ماه مهدی حجت، قائم مقام و معاون میراث فرهنگی به دلیل جابه جایی های انجام شده در حوزه ریاست این سازمان و اعلام حکم ریاست مسعود سلطانی فر، وسایلش را از دفتر کارش جمع کرد و بدون اینکه نامه استعفایش را بنویسد از این سازمان رفت.

سلطانی فر در واکنش به این اتفاق، گفته بود که "نمی داند چرا حجت از این سازمان رفته است" با این حال هنوز بعد از گذشت 18 روز وضعیت سمت قائم مقامی این سازمان و معاونت میراث فرهنگی را مشخص نکرده است. به همین علت، امروز دوشنبه، کارکنان معاونت میراث فرهنگی این سازمان در نامه ای به سلطانی فر درخواست کرده اند که نه تنها تکلیف این معاونت را مشخص کند بلکه، فرد شایسته ای را برای قبول این مسئولیت برگزیند.

آنها در نامه خود پیشنهاد داده اند "سیاوش صابری کاخکی" که اکنون مدیر کل دفتر بناها، بافت و محوطه‌های تاریخی است، به عنوان معاون میراث فرهنگی کشور معرفی شود چرا که وی دارای تجربه ای چندین ساله در حوزه میراث فرهنگی بوده است.

سیاوش صابری کاخکی با حکم مهدی حجت معاون میراث‌فرهنگی کشور، مدیرکل دفتر بناها، بافت و محوطه‌های تاریخی شد. او دانش آموخته کارشناسی عمران، کارشناسی ارشد مرمت واحیا بناها و بافتهای تاریخی و دکتری معماری است که پیش از این، معاون حفاظت فنی سازمان میراث فرهنگی استان خراسان رضوی، مدیر پایگاه پژوهشی توس در سالهای 1382-1388 و مدیریت تهیه طرح امایش منطقه تاریخی فرهنگی توس و عضو هیات راهبردی پایگاه های توس، رباط شرف( جاده ابریشم)، شهر تاریخی نیشابور و جزایر خلیج فارس بوده است.

این نامه که به امضای کارکنان سازمان میراث فرهنگی رسیده، در اختیار خبرگزاری مهر نیز گذاشته شده است.