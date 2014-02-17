توجه به نماز اول وقت در خانواده ها جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از قدیمی ترین امام جماعت مسجد ولایت ظهر دوشنبه با حضور آیت الله هادی باریک بین نماینده ولی فقیه در استان، مرتضی روزبه استاندار برگزار شد.
آیت الله هادی باریک بین در این مراسم ضمن قدردانی از حضور مردم ولایتمدار استان در راهپیمایی 22 بهمن اظهارداشت: روزهای بزرگ و مبارکی در ماه بهمن وجود دارد که ملت فهیم و با بصیرت در 35 سال پس از انقلاب با اقتدار در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کردند.
وی با اشاره به جایگاه مساجد در کشور و استان قزوین افزود: پس از انتصاب استاندار بومی در قزوین که دارای تجارب ارزشمندی در راستای احیای مساجد است، موفق شدیم در ماههای اخیر در رابطه با ساخت و احیای مساجد در سطح استان گامهای خوبی برداریم.
امام جمعه قزوین عنوان کرد: باید خانوادهها به ویژه نوجوانان و جوانان را به اقامه نماز اول وقت در مساجد همراه با جماعت را تشویق و ترغیب کنیم زیرا این امر میتواند تأثیر زیادی در مقابله با هجمههای دشمنان داشته باشد.
آیت الله باریکبین با اشاره به اهمیت اقامه نماز اول وقت همراه با امام جماعت در مساجد تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) در دوران حیات خویش پنج نوبت نماز را همراه با جماعت اقامه میکردند که این سنت الهی رسول گرامی اسلام(ص) باید احیا شود.
وی گفت: همه ما وظیفه داریم نمازهای خود را در اول وقت و همراه با جماعت اقامه کنیم که این کار اجر فراوانی نیز نزد خداوند متعال دارد.
نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در مسجد ولایت قزوین خاطرنشان کرد: با تلاش مدیریت و اعضای هیئت امنای مسجد و حضور موثر نوجوانان و جوانان در مسجد ولایت شاهد ثمرات ارزشمندی در سطح استان بودیم که دیگر مساجد استان نیز باید از آن الگوبرداری کنند.
آیت الله باریکبین ضمن قدردانی از حجتالاسلام میرفتاحی، امام جماعت مسجد ولایت بیان کرد: حجتالاسلام میرفتاحی یکی از روحانیون فاضل و متدین شهر قزوین به شمار میرود که در 30 سال گذشته به عنوان امام جماعت فعالیت کرده و کلاسهای زیادی با موضوعات تفسیر قرآن، احکام و اخلاق اسلامی برگزار کرده است.
تهیه طرح شناسایی و تقدیر از علمای استان
قائم مقام مرکز رسیدگی به امور مساجد استان قزوین در ادامه این مراسم گفت: این مرکز به منظور تقدیر از علما و روحانیون استان که سالها در مساجد استان اقامه نماز جماعت کردند، طرحی در دست تهیه دارد.
حجتالاسلام موسی صفیخانی اظهارداشت: با تهیه این طرح اقدامات لازم برای شناسایی روحانیونی که سالها در مساجد سطح استان قزوین به اقامه نماز جماعت همت کردهاند، شناسایی شده و تقدیر میشوند.
وی افزود: حجتالاسلام میرفتاحی قدیمیترین امام جماعت مسجد ولایت است که در کنار اقامه نماز جماعت در این مسجد سالهای زیادی از عمر خود را صرف برگزاری کلاسهای تفسیر قرآن و احکام برای نوجوانان و جوانان استان قزوین کرده است.
قدیمیترین امام جماعت مسجد ولایت نیز در این مراسم گفت: با توجه به هجمههای فرهنگی از سوی دشمنان باید نوجوانان و جوانان حضور بیشتری در مساجد داشته باشند.
حجتالاسلام سید فتاح میرفتاحی افزود: حضور نوجوانان و جوانان در مساجد موجب میشود دشمنان نتوانند به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.
در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات صادقانه 30 سال حجتالاسلام میرفتاحی در مسجد ولایت قزوین، با اهدای لوح و هدایایی از وی تقدیر شد.
حجتالاسلام محسن مطهری فر از سوی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان قزوین نیز به عنوان امام جماعت جدید مسجد ولایت معرفی شد.
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