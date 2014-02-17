  1. دين، حوزه، انديشه
۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۰

نشست « نقد تبیین کارکردی دین» برگزار می شود/ کتاب «دین و اخلاق» منتشر شد

نشست « نقد تبیین کارکردی دین» برگزار می شود/ کتاب «دین و اخلاق» منتشر شد

نشست علمی « نقد تبیین کارکردی دین» با حضور کارشناسان 30 بهمن ماه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که از سوی مرکز مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی و با همکاری اداره همکاریهای علمی پژوهشی برگزار می گردد، دکتر امان الله فصیحی به ارائه بحث پرداخته و  محمدکاظم کریمی دبیری آن را بر عهده خواهد داشت.

نشست علمی «نقد تبیین کارکردی دین» چهار شنبه 30 بهمن ماه از ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.
 
کتاب «دین و اخلاق» منتشر شد

کتاب «دین و اخلاق (بررسی گونه های وابستگی اخلاق به دین)» از سوی گروه فلسفه اخلاقِ پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی به چاپ رسید.

ربط و نسبت دین و اخلاق دیرزمانی است که ذهن و ضمیر اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. درست است که در ادیان آموزه‌های اخلاقی بسیاری وجود دارد، ولی آیا اخلاق به لحاظ عقلی و منطقی وابسته به دین است؟ آیا اخلاقِ بدون دین، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، می‌توان داشت؟

در مقام پاسخ به چنین پرسش‌هایی چهارگونه رابطه و وابستگیِ معناشناختی، وجود‌شناختی، معرفت‌شناختی و روانشناختیِ اخلاق به دین مطرح شده است.

دکتر جواد دانش، عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی، در کتاب «دین و اخلاق» ضمن گزارش و تحلیل، به بررسی و نقد آرا و انظار متفکران در این زمینه پرداخته است.

شایان ذکر است کتاب «دین و اخلاق (بررسی گونه های وابستگی اخلاق به دین)» در 342 صفحه و با قیمت 17 هزار اومان از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وارد بازار کتاب شده است.
 

کد مطلب 2238020

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