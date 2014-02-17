فناوری کارائوکه برای ضبط آلبوم موسیقی وارد ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، با استفاده از فناوری کارائوکه در هنگام پخش یک آهنگ، صدای موسیقی پخش و صدای خواننده قطع می‌شود و شنونده می‌‌تواند با میکروفون متصل به سیستم به جای خواننده روی آهنگ بخواند.

این سیستم از طریق یک صفحه نمایش و و یک میکروفون، این امکان را برای علاقه مندان فراهم می کند تا در حین پخش موسیقی بی کلام، اشعار را بر روی صفحه نمایش مشاهده کرده و از طریق میکروفون به ضبط صدای خود بپردازند.

این فناوری که مورد استقبال دوستداران موسیقی قرار گرفته برای نخستین بار در ایران برروی سیستم های یک شرکت صوتی تصویری به کار گرفته شده است؛ فناوری صدای دالبی 5.1 کاناله و قابلیت پخش کارائوکه از ویژگی‌های آلبوم موسیقی ساخته شده به روش کارائوکه است که در این راستا برای معرفی و اطلاع رسانی عمومی در زمینه این فناوری و ساخت آلبوم موسیقی، با برگزاری مسابقه خوانندگی در کشور به صورت منطقه ای، 13 هزار ترانه موسیقی با این فناوری بازخوانی و آپلود شد.