ترکان مشکل قلبی ندارد/ کسالتی جزیی داشت که رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار خبری باعنوان بستری شدن ترکان در بیمارستان به دلیل عارضه قلبی، روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد اعلام کرد که اکبر ترکان روز گذشته به دلیل کسالتی جزیی راهی بیمارستان شد و پس از مداوای سرپایی به محل کار خود مراجعه کرد.

بر اساس اعلام مسئولان روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشاور ارشد رئیس جمهور هم اکنون در سلامت کامل به سر می برد حتی عصر روز گذشته و امروز در جلسات کاری شرکت کرده است.

پیشتر برخی رسانه ها از بستری شدن اکبر ترکان، رئیس شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بیمارستان به دلیل دچار شدن به عارضه قلبی خبر داده بودند.