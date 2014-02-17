راههای غرب مازندران نیازمند ایمن سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد پیش از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی روسای ادارات ایمنی افزود: با توجه به خسارتهای فروانی که به محورهای ارتباطی منطقه بر اثر بارش سنگین برف ایجاد شده است باید به برای ایمن سازی و بهسای محورهای منطقه توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه مازندران در ایام نوروزی پذیرای مسافران و گردشگران زیادی است، توجه ویژه به محورهای شریانی استان در کندوان، هراز و سوادکوه را ضروری دانست.

اسد همچنین خواستار ارائه طرح و برنامه از سوی ادارات تابعه شد و گفت: باید در زمینه نوسازی ناوگان راهداری، تکمیل آسفالت، ساماندهی علائمی و ... توجه اساسی شود.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران تصریح کرد: افزایش ضریب ایمنی و اجرای طرح های مدیریت سرعت از دیگر مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد و راهداران باید برای ایمن سازی محورهای استان در نوروز آماده باشند.

وی حفظ و حراست از حریم راهها را از اولویتهای این اداره کل برشمرد و گفت: باید در رح پاکسازی حریم راهها نیز فعال و کوشا باشیم تا محوری پاک و ایمن برای مسافران داشته باشیم.

مازندران 10 هزار و 500 کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.