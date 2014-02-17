اولین همایش «ستارگان جاوید» برگزار می شود/ تجلیل از ائمه جماعات شهید استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش «ستارگان جاوید» با هدف تجلیل از ائمه جماعات شهید استان تهران، با حضور مسئولین مرکز رسیدگی به امور مساجد، ائمه جماعات استان تهران، خانواده های شهدا برگزار خواهد شد.

این همایش یک روزه پنج شنبه یکم اسفند ماه سال جاری، در محل سالن الزهرا(س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار خواهد شد. سخنرانی، پخش کلیپ و توزیع داستان های کوتاه مرتبط با ائمه جماعات شهید بخشی از برنامه های این همایش می باشد.

بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از بنیاد شهید، مرکز اسناد انقلاب اسلامی و کنگره شهدای روحانی، اسامی ائمه جماعات شهید استان تهران به شرح زیر است حضرات آیات و حجج اسلام: سید احمد دیباجی، سید احمد قاسمیان، سید مصطفی رفعتی پور، غلامرضا ثمرقندی، مصطفی حجتی، سید ابوالقاسم موسوی دامغانی، سید حسن طباطبایی نسب، سید عبدالکریم مخبر، عنایت الله احمدی، سید احمد آقا میری، محمد چاووشی، محمد مصطفوی کرمانی، سید مرتضی آیت اللهی طباطبایی، محمد علی روحانی فرد، محبتعلی محمودی، محمد مفتح، مرتضی مطهری، مهدی شاه آبادی، شیخ فضل الله نوری، فضل الله محلاتی، سید محمد رضا سعیدی، حسین غفاری و غلامرضا دانش آشتیانی.