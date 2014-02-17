مطالعات احداث سد رامیان در کمیته تخصصی وزارت نیرو در حال بررسی نهایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حیدریان صبح دوشنبه در گرگان، افزود: هدف از اجراي اين طرح تامین بخشی از آب شرب شهرهای آزادشهر، رامیان، خان ببین، دلند، گلند و روستاهای مسیر و بهبود آبیاری حقابه­ های دشت­های آبخور رودخانه سیاه­جوی و رامیان است.

وي خاطرنشان کرد: علاوه بر آن به علت سیلابی بودن رودخانه قره­ چای رامیان، یکی از اهداف احداث سد در مسیر این رودخانه کنترل سیل به منظور حفاظت از شهرها، روستاها و تأسیسات پائین­دست این رودخانه می­باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان خاطرنشان کرد: حجم مخزن و حجم آب قابل تنظيم اين سد به ترتیب 23 و 33 و نیم ميليون مترمكعب مي‌باشد و بر روي رودخانه قره‌چاي واقع در جنوب شهر رامیان احداث مي‌شود.

گفتنی است سد رامیان در جنوب و جنوب غربي شهرستان راميان (حد فاصل شهرستان علي آباد تا شهرستان آزادشهر) احداث خواهد شد.