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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۸

عظمایی خبر داد؛

صادرات 147 میلیون دلاری سنگ و مواد معدنی آذربایجان شرقی با افزایش 25 درصدی

صادرات 147 میلیون دلاری سنگ و مواد معدنی آذربایجان شرقی با افزایش 25 درصدی

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: در 10 ماه امسال صادرات گروه سنگ و مواد معدنی استان با 6/25 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 128 میلیون و 300 هزار دلار رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عظمایی دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: آذربایجان شرقی با دارا بودن معادن غني و کم نظير در دنيا از ظرفیت  بالايي در توسعه بخش معدن و سرمایه گذاری در امور صنایع معدنی برخوردار است .

وی در ادامه با بیان اینکه راهبردیترین برنامه در رسیدن به توسعه پایدار در تولید وصنعت استان  از طریق گسترش معادن و صنایع معدنی میسر می شود، افزود: توجه همزمان به اکتشاف، استخراج و تولید و صادرات مواد معدنی با کیفیت، یکی از هموارترین راه های  خروج از اقتصادی تک محصولی است و توسعه بیشتر و پایدارتر بخش معدن، منجر به  هموار شدن مسیر توسعه اقتصادی و تجاری کشور می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، آذربایجان شرقی را بواسطه وجود ظرفیت های طبیعی و انسانی و نیز بسترهای سرمایه گذاری از استانهای پیشرو در توسعه صنایع معدنی کشور برشمرد.

عظمایی ارزش صادرات گروه فلزات در 10 ماهه سالجاری را نیز 147 میلیون و 150 هزار دلار ذکر و تصریح کرد: این رقم صادرات نشانگر رشد 12/7 درصدی نسیت به دوره مشابه سال قبل در این گروه کالایی صادراتی  است.

کد مطلب 2238040

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