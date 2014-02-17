صادرات 147 میلیون دلاری سنگ و مواد معدنی آذربایجان شرقی با افزایش 25 درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عظمایی دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: آذربایجان شرقی با دارا بودن معادن غني و کم نظير در دنيا از ظرفیت بالايي در توسعه بخش معدن و سرمایه گذاری در امور صنایع معدنی برخوردار است .

وی در ادامه با بیان اینکه راهبردیترین برنامه در رسیدن به توسعه پایدار در تولید وصنعت استان از طریق گسترش معادن و صنایع معدنی میسر می شود، افزود: توجه همزمان به اکتشاف، استخراج و تولید و صادرات مواد معدنی با کیفیت، یکی از هموارترین راه های خروج از اقتصادی تک محصولی است و توسعه بیشتر و پایدارتر بخش معدن، منجر به هموار شدن مسیر توسعه اقتصادی و تجاری کشور می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، آذربایجان شرقی را بواسطه وجود ظرفیت های طبیعی و انسانی و نیز بسترهای سرمایه گذاری از استانهای پیشرو در توسعه صنایع معدنی کشور برشمرد.

عظمایی ارزش صادرات گروه فلزات در 10 ماهه سالجاری را نیز 147 میلیون و 150 هزار دلار ذکر و تصریح کرد: این رقم صادرات نشانگر رشد 12/7 درصدی نسیت به دوره مشابه سال قبل در این گروه کالایی صادراتی است.