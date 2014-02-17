به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در مراسم رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران گفت: متاسفانه رشد اشتغال صنعتی در سال گذشته منفی 36 درصد بوده که این رقم طی سال‌های گذشته بی سابقه بوده، این در شرایطی است که امروز وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی می گوید، چنانچه مراقب تولید نباشیم، تعداد زیاد از بنگاه های اقتصادی ممکن است با بیکاری نیروها مواجه باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بنگاه‌های تولیدی نیز خود باید مراقب وضعیت تامین مالی باشند و توجه کافی به وضعیت تامین مالی زنجیره پایین دستی خود داشته باشند.

وی تصریح کرد: باید برای خلق پول فکر کنید، چرا که منابع محدود است و واحدهای صنعتی باید برنامه ریزی کنند که چگونه امکانات مالی برای گردش خود فراهم کنند.

نعمت زاده خطاب به واحدهای تولیدی برتر که در زمره شرکت های بزرگ قرار می گیرند، گفت: شرکت‌های بزرگ و کوچک مکمل هم هستند و اگر یک واحد پایین دستی نیازمند کمک مالی بود، واحد بالادستی باید تامین مالی کند و البته این موضوع می تواند متقابل هم باشد، این در شرایطی است که هم اکنون واحدهایی که در زمره شرکت های بزرگ بوده و کار تامین مالی آنها دچار مشکل شده با عدم پرداخت مطالبات بخش های پایین دستی بیکاری را برای آنها به ارمغان آورده است.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: یکی از شرکت‌های بزرگی که اتفاقاً در فهرست 100 شرکت برتر نیز قرار دارد پول بخش پایین دستی را نداده و منجر به بیکاری کارگران این واحد شده است در حالی که او باید اوراق خود را می فروخت و سهام‌های خود در واحدهای دیگر را واگذار می کرد تا در نهایت از بیکاری آنها جلوگیری کند.