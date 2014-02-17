به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی زاهدی وفا در برنامه دیشب تلویزیونی پایش در ارتباط با وضعیت کنونی بازار بورس گفت : فکر می‌کنم که نوسانات در بازار بورس طبیعی است، البته این طبیعی بودن اگر بر اساس بنیاد های اصلی بازار باشد، قابل پیش بینی، کنترل و قابل سرمایه گذاری هم هست.



وی افزود: اما گاهی اوقات در کنار بنیادهای اصلی بازار جو هیجانی و یا التهابات گروهی شکل می‌گیرد که دخالت سازمان بورس یا مقام ناظر باید در جهت کاستن این التهابات باشد تا منافع سرمایه گذاران به خطر نیفتد. اما اگر نوسانات براساس موازین طبیعی باشد، مسئولین باید اجازه دهند بازار خود روند طبیعی را طی بکند.



زاهدی وفا گفت: طی کردن روند طبیعی بازار نه فقط زمان افت شاخص باید باشد بلکه هنگامی که شاخص افزایش پیدا بکند جلوی افزایش شاخص به بهانه ایجاد حباب گرفته نشود. با تغییراتی که در مصوبه مجلس صورت گرفت، پیش بینی من این است که بازار بورس در ماه های آینده بیشترین اقبال و سرمایه گذاری را خواهد داشت.



همواره در کنار سرمایه گذاران هستیم



علی صالح آبادی رئیس کل بورس در گفتگوی تلفنی در ارتباط با بازار بورس گفت: ما در همه شرایط کنار مردم هستیم و این را وظیفه خود می‌دانیم، شاخص بازار سرمایه به هر حال نوسان پیدا می‌کند، همواره این را گفته‌ام که ما باید بازار سرمایه را در یک روند بلند مدت مد نظر قرار دهیم و نوسانات کوتاه مدت نباید ملاک تصمیم گیری قرار بگیرند.



صالح آبادی افزود: ما برای بازار سرمایه برنامه داریم و به دغدغه های سرمایه گذاران توجه می‌کنیم، از این رو طرحی که از ابتدای هفته جاری اجرا کردیم، در جهت اطمینان بخشی به بازار بود و این طرح توانست اثر مثبت خود را بر بازار بگذارد و جلوی هیجانات کاذبی که در بازار به وجود آمده را بگیرد.



وی افزود : به واسطه این طرح، کسانی که می‌خواهند سهام خود را بفروشند برای اینکه جو کاذب بر بازار شکل نگیرد و سرمایه گذاران از صف‌های فروش نگرانی نداشته باشند از ساعت 8.30 تا 12 برای فروش سهام محدودیت گذاشته‌ایم و از ساعت 12 به بعد همه محدودیت‌ها برداشته می‌شود.



