نمایشگاه دگردیسی در فرقه تروریستی منافقین در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که صبح امروز در تالار علامه حلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان برپا شد فعالیت‌های این گروه تروریستی برای دانشجویان و عموم شهروندان به نمایش درآمد و بازخوانی شد.

در این نمایشگاه که از صبح امروز به مدت سه روز در دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان برپا شده است تاریخ فعالیت‌های فرقه منافقین و اعلام جنایتکارانه عوامل این گروه در قبل و بعد از انقلاب برای بازدید گنندگان تشریح می شود.

جلسه پرسش و پاسخ با حضور تعدادی از اعضای جدا شده گروه تروریستی منافقین و تشریح نوع فعالیت های این گروه از زبان آنها از ویژگی های نمایشگاه دگردیسی فرقه تروریستی منافقین در زاهدان است.

منافقین سازمان مسلحی است که در اواسط دهه ۱۳۴۰ تشکیل شد و در جریان همه پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران در فروردین ۱۳۵۸ به طور ضمنی با پرسش جمهوری اسلامی، آری یا نه، اظهار مخالفت می‌کرد.

منافقین که ایجاد غائله و غوغا را تنها راه موجود برای مطرح کردن خود در اوایل انقلاب می‌دیدند، دست به ایجاد درگیری‌ها و آشوب هایی پراکنده و نامنظم در اقصی نقاط کشور و همچنین درگیری با اقشار مختلف مردم و نیروهای انقلاب مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زد.

این سازمان رفته رفته به رو در رویی مستقیم با نظام جمهوری اسلامی پرداخت و در تاریخ ۳۰ خرداد ۶۰ با صدور اطلاعیه‌ای، رسما وارد جنگ مسلحانه با نظام شد و برای براندازی حکومت اسلامی از طریق مسلحانه خیز برداشت و بعد از این تاریخ بود که موج ترورهای گسترده سازمان در نقاط مختلف کشور، اقشار گوناگون مردم و نیز مسئولان نظام را آماج قرار داد.