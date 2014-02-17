  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

موافقت گسترش با حضور اکرامی در تراکتور/ نخستین بازیکن کمکی قطعی شد

موافقت گسترش با حضور اکرامی در تراکتور/ نخستین بازیکن کمکی قطعی شد

باشگاه گسترش فولاد با انتقال مصطفی اکرامی به تیم تراکتورسازی تبریز برای همراهی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا موافقت کرد.

عبدالرزاق میراب سرپرست تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص درخواست صورت گرفته از سوی باشگاه تراکتورسازی تبریز مبنی بر انتقال مصطفی اکرامی به این تیم برای بازی در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بیان کرد: مدیریت دو باشگاه در این باره با یکدیگر مذاکرات خوبی داشتند. تراکتورسازی تیم شهرمان است و هدف ما نیز کمک به این تیم بوده و برای همین مدیرعامل باشگاه و سرمربی هم با این انتقال موافقت کرده‌اند که قرار است خود اکرامی هم در این باره موافقت نهایی را اعلام کند.

وی افزود: آقای نظمی از مردان زحمتکش و دوستان ما بوده که مدیریت باشگاه از جمله آقایان زنوزی و سمندر برای کمک به ایشان خوشحال خواهند شد. همانطور که ما قبل از دیدار فینال هواپیما در اختیار آنها قرار داده بودیم این بار نیز باشگاه گسترش فولاد به دنبال کمک به تراکتورسازی و موفقت این تیم در لیگ قهرمانان آسیا است.

سرپرست تیم گسترش فولاد در خصوص دیدار روز یکشنبه این تیم برابر سایپا اظهار کرد: ما نسبت به دیدار مقابل مس بهتر بازی کردیم و گل خوبی را به ثمر رساندیم اما روی یک اشتباه گل دریافت کردیم. به نظرم در این بازی خوب ظاهر شدیم و با توجه به موقعیت‌هایی که ایجاد کرده بودبم حق گسترش فولاد برد بود.

کد مطلب 2238056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها