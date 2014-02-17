موافقت گسترش با حضور اکرامی در تراکتور/ نخستین بازیکن کمکی قطعی شد

عبدالرزاق میراب سرپرست تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص درخواست صورت گرفته از سوی باشگاه تراکتورسازی تبریز مبنی بر انتقال مصطفی اکرامی به این تیم برای بازی در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بیان کرد: مدیریت دو باشگاه در این باره با یکدیگر مذاکرات خوبی داشتند. تراکتورسازی تیم شهرمان است و هدف ما نیز کمک به این تیم بوده و برای همین مدیرعامل باشگاه و سرمربی هم با این انتقال موافقت کرده‌اند که قرار است خود اکرامی هم در این باره موافقت نهایی را اعلام کند.

وی افزود: آقای نظمی از مردان زحمتکش و دوستان ما بوده که مدیریت باشگاه از جمله آقایان زنوزی و سمندر برای کمک به ایشان خوشحال خواهند شد. همانطور که ما قبل از دیدار فینال هواپیما در اختیار آنها قرار داده بودیم این بار نیز باشگاه گسترش فولاد به دنبال کمک به تراکتورسازی و موفقت این تیم در لیگ قهرمانان آسیا است.

سرپرست تیم گسترش فولاد در خصوص دیدار روز یکشنبه این تیم برابر سایپا اظهار کرد: ما نسبت به دیدار مقابل مس بهتر بازی کردیم و گل خوبی را به ثمر رساندیم اما روی یک اشتباه گل دریافت کردیم. به نظرم در این بازی خوب ظاهر شدیم و با توجه به موقعیت‌هایی که ایجاد کرده بودبم حق گسترش فولاد برد بود.