طرح به کارگیری ائمه جمعه به عنوان مشاوران فرهنگی در ادارات البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سید طاهر طاهری پیش از ظهر یکشبه در حاشیه نشست با شماری از روحانیون حوزه های علمیه استان البرز در جمع خبرنگاران گفت: حوزه های علمیه نقش حایز اهمیتی در احیای فرهنگ غنی اسلام و حفظ باورهای دینی در بین مردم دارند.



وی با اشاره به اینکه استان البرز با استقرار حوزه های علمیه یکی از استانهای برخوردار به شمار می رود، افزود: ظرفیت های قابل توجهی در حوزه های علمیه این استان وجود دارد که نباید نادیده انگاشته شده و این مراکز فرهنگ ساز و ارزشی مظلوم واقع شوند.

استاندار البرز حوزه های علمیه را مراکزی غنی در هدایت دینی جامعه دانست و تصریح کرد: استان البرز از این حیث برخوردار از ظرفیت های قابل توجهی است که باید بیشتر به آن پرداخته شود.



پارک مفاخر دینی در استان دیده شود



استاندار البرز در ادامه به برخی از مطالبات روحانیت در حوزه های علمیه استان اشاره کرد و گفت: در جریان این دیدار نماد سازی دینی به عنوان یکی از دغدغه ها مطرح شد که می تواند در قالب ایجاد "پارک مفاخر دینی" نقش ویژه ای در فرهنگسازی داشته باشد.



وی افزود: موضوع تملک و مرمت بیت امام خمینی(ره) در حصار و تبدیل آن به موزه از دیگر مواد طرح شده در جریان این دیدار بود.



ائمه جماعات در دستگاه ها مشاوران فرهنگی شوند



طاهری در ادامه گفت: یکی از پیشنهادات علمای حوزه های علمیه استان این بود که از ظرفیت های ائمه جماعات در دستگاه ها به نحو مطلوبی استفاده شود به این شکل که به عنوان مشاوران فرهنگی نقش آفرین باشند که به نظر می رسد می توان به این پیشنهاد با بررسی بیشتر جنبه ماهوی بخشید.



وی افزود: ضرورت نشر معارف دینی از طریق صدا و سیما، اعزام مبلغین به مدارس، دانشگاه ها و..، اختصاص اردوگاه های علمی، آموزشی و پژوهشی، راه اندازی مدارس علمیه و... نیز از جمله مطالبات طرح شده از سوی علمای حوزه های علمیه بود.



استاندار البرز از روحانيت به عنوان هدایت گران دینی مردم یادکرد و پیگیری و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان را نوعی بسترسازی فرهنگی در جامعه خواند.

