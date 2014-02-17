حضور ناصر صیدی در شورای شهر مغایر قانون است/ ضرورت ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی

به گزارش خبرنگار مهر، آراض ضیایی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران،به وضعیت عضویت "ناصر صیدی" عضو شورای شهر زنجان که به‌ عنوان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان انتخاب شده است، اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس قانون، این عضو شورای شهر باید از عضویت در این نهاد مردمی استعفا دهد و این موضوع به وی ابلاغ شده است و فرمانداری نیز در این رابطه مکاتباتی انجام داده تا نفر علی‌البدل به ‌عنوان عضو جدید معرفی گردد.

وی ادامه داد: از زمان تشکیل شورای شهر چهارم 19 جلسه علنی در شورای چهارم شهر زنجان تشکیل شده که این جلسات 135 مصوبه داشته است.



ضیایی به برگزاری هفتگی جلسات کمیسیون‌های مختلف شورای شهر زنجان اشاره کرد و اظهار داشت: شورا بر اساس وظایف قانونی خود شهردار زنجان را براساس ضوابط و معیارهایی با ده رای از 13 رای انتخاب کرده است.



رئیس شورای شهر زنجان، با اشاره به ادامه روند تقسیط بدهی‌های مردم به شهرداری در شورای چهارم گفت: این تقسیط به صورت 20 درصد نقد و 20 درصد قسط برای مراجعان انجام می‌شود.



ضیایی به نامناسب بودن محل تشکیل جمعه بازار و دوشنبه بازارهای شهر زنجان اشاره کرد و گفت: تشکیل این بازارها در کمربندی مشکلاتی را برای خودروهایی که از این مسیر تردد می کنند ایجاد کرده است.

وی از شناسایی محل جدیدی در ضلع شمالی کوی فرهنگ زنجان برای راه اندازی جمعه بازار زنجان خبر داد و گفت: شورا 400 میلیون تومان برای ساماندهی محل مورد نظر مصوب کرده است.

رئیس شورای شهر زنجان گفت: شهرداری باید به ایجاد غرفه‌هایی با سازه‌های سبک برای تشکیل جمعه بازار در محل جدید برای شهر زنجان اقدام کند.

ضیایی به ضرورت ساماندهی سکونت‌گاه های غیرمجاز شهر زنجان اشاره کرد وگفت: این اقدام یکی از ضرورت‌های شهر زنجان است چرا که منطقه اسلام آباد شرایط خوبی برای زندگی نیست.

وی با اشاره به اشباع دو آرامستان بهشت زهرا و معصومه داخل شهر زنجان گفت: محل انتخاب شده به منظور انتقال این آرامستان‌ها در غرب زنجان متناسب نیست .

رئیس شورای شهر زنجان، گفت: استفاده از توان بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمران‌شهری از اولویت‌های شهرداری در سال آینده خواهد بود و در این راستا در بودجه سال آینده 12 پروژه در نظر گرفته شده که شهرداری باید با استفاده از توان بخش خصوصی این طرحها را اجرا کند.



وی به شایعه پیرامون استیضاح شهردار زنجان اشاره کرد و گفت: این‌گونه خبرها کذب بوده و شورای شهر برنامه‌ای در این رابطه ندارد و "امین" به ‌عنوان شهردار با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد.



رئیس شورای شهر زنجان به کمبود امکانات شهرداری برای تامین ماشین‌آلات برف‌روبی در فصل سرما اشاره کرد و افزود: برای رفع مشکل شهرداری به دنبال استفاده از توان بخش خصوصی است و جلساتی با نماینده شرکت آلمانی تولیدکننده ماشین‌آلات مورد نیاز داشته ایم تا در صورت امکان بتوانیم وسایل مورد نیاز شهرداری زنجان را تولید و مازاد را به فروش برسانیم.

ضیایی ادامه داد: برای برف روبی ما با کمبود امکانان مواجه هستیم ولی شهرداری تا حد توان برای برف روبی معابر اقدام می کند.

وی استفاده از ظرفیت دانشگاهیان را برای توسعه عمران و آبادانی شهر بسیار مهم یاد کرد و گفت: از سال آینده از توان علمی دانشگاهیان برای اجرای بهتر برنامه‌های شهرداری استفاده شود و در بودجه 170 میلیارد تومانی شهرداری نیز این موضوع مورد توجه قرار داده شده است.