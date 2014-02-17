به گزارش خبرنگار مهر، داود کشاورزیان در جمع خبرنگاران با اشاره به نوسازی ناوگان عمومی جادهای در بخش بار و مسافر، گفت:: برای نوسازی ناوگان در سالهای گذشته توفیقی نداشتیم زیرا افزایش قیمت ارز موجب افزایش شدید قیمت اتوبوس و کامیون شد.
وی با بیان اینکه در کنار افزایش قیمت ناوگان، رقم تسهیلات هم به اندازهای نبود که انگیزه کافی را برای نوسازی ایجاد کند، اظهار داشت: تسهیلاتی که شرکتهای لیزینگی برای خرید ناوگان ارائه میکنند سود بالایی دارد که انگیزهای را برای سرمایهگذاری ایجاد نمیکند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه انتظار داریم در فاز دوم هدفمندی یارانهها و با آزادسازی نرخ حاملهای انرژی، بتوان بخشی از این درآمد را برای نوسازی ناوگان اختصاص داد، افزود: البته در قالب یارانه به متقاضیان، بخشی از سود تسهیلات توسط دولت پرداخت میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اختصاص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به این بخش، بیان کرد: براساس طرحی که پیشنهاد داده شد و به دولت ارایه کردیم بخشی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی به صورت یارانه دراختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای قرار میگیرد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به اختصاص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش حمل و نقل جاده ای، گفت: در قالب یارانه به متقاضیان، بخشی از سود تسهیلات توسط دولت پرداخت میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، داود کشاورزیان در جمع خبرنگاران با اشاره به نوسازی ناوگان عمومی جادهای در بخش بار و مسافر، گفت:: برای نوسازی ناوگان در سالهای گذشته توفیقی نداشتیم زیرا افزایش قیمت ارز موجب افزایش شدید قیمت اتوبوس و کامیون شد.
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