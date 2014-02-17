به گزارش خبرنگار مهر، داود کشاورزیان در جمع خبرنگاران با اشاره به نوسازی ناوگان عمومی جاده‌ای در بخش بار و مسافر، گفت::‌ برای نوسازی ناوگان در سال‌های گذشته توفیقی نداشتیم زیرا افزایش قیمت ارز موجب افزایش شدید قیمت اتوبوس و کامیون شد.



وی با بیان اینکه در کنار افزایش قیمت ناوگان، رقم تسهیلات هم به اندازه‌ای نبود که انگیزه کافی را برای نوسازی ایجاد کند، اظهار داشت: تسهیلاتی که شرکت‌های لیزینگی برای خرید ناوگان ارائه می‌کنند سود بالایی دارد که انگیزه‌ای را برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند.



رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه انتظار داریم در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و با آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی، بتوان بخشی از این درآمد را برای نوسازی ناوگان اختصاص داد، افزود: البته در قالب یارانه به متقاضیان، بخشی از سود تسهیلات توسط دولت پرداخت می‌شود.



معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اختصاص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به این بخش، بیان کرد: براساس طرحی که پیشنهاد داده شد و به دولت ارایه کردیم بخشی از درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت یارانه دراختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار می‌گیرد.