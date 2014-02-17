به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل تمامیار اظهار داشت: نتیجه ای که برابر گهر درود به دست آمد تنها یک عامل داشت و آن هم بی تجربگی بازیکنان خودمان و داور جوان مسابقه بود، البته نمی خواهم کاستی های تیم خودم را کم کنم اما به واقع داور مسابقه با اشتباهاتی که داشت 3 امتیاز مسابقه را از ما گرفت و بازیکنان خودمان نیز با بی تجربگی خودشان در اتفاق رخ داده مقصر بودند.

وی ادامه داد: در صحنه ای که منجر به اخراج گلر تیم شد داور مسابقه حتی در صورت تمارض مجید غلامی می توانست به یک تذکر بسنده کند اما جوی که تماشاگران درود علیه داور ایجاد کردند موجب شد تا داور مسابقه وی را اخراج کند و نتیجه بازی تغییر یابد.ضمن اینکه این دیدار در نیمه دوم نهایتا 2 دقیقه وقت تلفت شده داشت اما داور مسابقه 6 دقیقه وقت تلف شده اعلام کرد و 3 دقیقه دیگر نیز به این وقت های تلف شده اضافه کرد تا همه شرایط به سود گهر درود تغییر یابد.

سرپرست تیم فوتبال گیتی پسند اذعان کرد: نتیجه این مسابقه خارج از زمین تعیین شد و 3 امتیاز حیاتی از کف گیتی پسند پرید.

وی در پاسخ به این سوال که هنوز برای گیتی پسند شانسی را متصور است، گفت: هنوز لیگ برای ما تمام نشده، دو تیم بالای جدولی خودشان را از دیگر تیم ها جدا کرده اند و رسیدن به آنها واقعا کار دشواری است اما ما و تیم هایی مثل صنعت نفت و نساجی هنوز امیدوار هستیم تا دو تیم مشهدی امتیاز بدهند تا در صورت نتیجه گیری تیم خودمان به بالای جدول برسیم.

تمامیار افزود: امسال تیمی مثل صنعت نفت آبادان با 11 میلیارد بودجه وارد لیگ شده است و در قیاس با تیم گیتی پسند شرایط مالی آن ها به مراتب بهتر بود، طبیعی است رقابت با چنین تیم هایی واقعا سخت است، ما به دنبال این هستیم تا در صورت امکان جزو تیم های بالایی جدول باشیم و در غیر اینصورت می خواهیم لیگ را آبرومندانه به پایان برسانیم تا با شخصیت بهتری در فصل آینده لیگ یک به مصاف رقبا برویم.

وی ادامه داد: فراموش نکنیم گیتی پسند سال اول حضور خود در لیگ دسته یک را سپری می کند و تیم هایی مثل سیاه جامگان، نساجی و صنعت نفت سالها سابقه حضور در این لیگ را دارند و این کار را برای ما سخت تر کرده است، به هر حال حتی در صورت عدم صعود به لیگ برتر، در سال آینده با تجربه بهتری در لیگ یک حضور می یابیم.