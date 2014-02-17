103 هنرمند شاهد و ایثارگر در جشنواره هنرهای تجمسی کرمانشاه حضور یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفری ظهر دوشنبه در آئین اختتامیه هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی شاهد و ایثارگر کشور که در سالن آمفی تئاتر بنیاد شهید و امور ایثارگران کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: این جشنواره از 25 لغایت 28 بهمن‌‌ماه و در بخش برادران برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: برای حضور در جشنواره از 400 هنرمند دعوت شد تا شرکت داشته باشند که در نهایت 103 نفر از 23 استان کشور در هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی شاهد و ایثارگر که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، حضور یافتند.

صفری همچنین به بخش های مختلف جشنواره اشاره کرد و گفت: این جشنواره در چهار رشته خوشنویسی در گرایش های (نستعلیق، شکسته نستعلیق و نسخ ثلث)، گرافیک، کاریکاتور، نقاشی در گرایش های (آبرنگ و گواش، مدادرنگی و پاستل و رنگ روغن و اکریلیک) و عکاسی برگزار شد.

دبیر هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی شاهد و ایثارگر کشور خاطرنشان کرد: داوران پس از بررسی آثار ارسالی، در نهایت 23 اثر را در بخش های مختلف به عنوان آثار برگزیده انتخاب و معرفی کردند.

صفری همچنین با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی در حاشیه جشنواره، اظهار داشت: بنیاد شهید و امور ایثارگران کرمانشاه در سال جاری علاوه بر برگزاری موفق جشنواره هنرهای تجسمی شاهد و ایثار گر موفق به برگزاری جشنواره های ادبی و تئاتر و سرود نیز در سال جاری شد.