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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۳

رئیسی در گفتگو با مهر:

مقاومت می تواند به لیگ برتر فوتسال صعود کند

مقاومت می تواند به لیگ برتر فوتسال صعود کند

کرج - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال مقاومت البرز گفت: می توانیم با برتری در دیدار پلی آف به لیگ برتر فوتسال صعود کنیم.

حامد رئیسی سرمربی تیم فوتسال مقاومت البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تیم خود گفت: پس از صعود زودهنگام تیم به مرحله پلی آف تیم در شرایط خوبی قرار گرفته و بازیکنان با انگیزه بالا خود را آماده دیدار های حساس این مرحله می کنند.

وی ادامه داد: تیم ما با توجه به مشکلاتی که داشت در مرحله گروهی عملکرد خوبی داشتند و تیم های پرقدرتی را شکست دادند و می توانیم این روند را در دیدارهای پلی آف داشته باشیم.

سرمربی مقاومت در خصوص حریف خود گفت: بازی های گروه دوم هنوز تمام نشده و ما باید با تیم دوم گروه بازی کنیم که امیدوارم با برتری در این مرحله به لیگ برتر فوتسال صعود کنیم.

رئیسی ادامه داد: فوتسال استان البرز از پتانسیل بالایی برخوردار است و صعود این تیم به لیگ برتر افتخار بزرگی برای استان البرز است.

وی در پایان گفت:امیدوارم در این دو دیدار آخر همه مسئولان استان حمایت ویژه ای از تیم ما کنند تا بازیکنان با خیالی آسوده و بدون دغدغه به میدان بروند

کد مطلب 2238086

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