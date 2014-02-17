مقاومت می تواند به لیگ برتر فوتسال صعود کند

حامد رئیسی سرمربی تیم فوتسال مقاومت البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تیم خود گفت: پس از صعود زودهنگام تیم به مرحله پلی آف تیم در شرایط خوبی قرار گرفته و بازیکنان با انگیزه بالا خود را آماده دیدار های حساس این مرحله می کنند.

وی ادامه داد: تیم ما با توجه به مشکلاتی که داشت در مرحله گروهی عملکرد خوبی داشتند و تیم های پرقدرتی را شکست دادند و می توانیم این روند را در دیدارهای پلی آف داشته باشیم.

سرمربی مقاومت در خصوص حریف خود گفت: بازی های گروه دوم هنوز تمام نشده و ما باید با تیم دوم گروه بازی کنیم که امیدوارم با برتری در این مرحله به لیگ برتر فوتسال صعود کنیم.

رئیسی ادامه داد: فوتسال استان البرز از پتانسیل بالایی برخوردار است و صعود این تیم به لیگ برتر افتخار بزرگی برای استان البرز است.

وی در پایان گفت:امیدوارم در این دو دیدار آخر همه مسئولان استان حمایت ویژه ای از تیم ما کنند تا بازیکنان با خیالی آسوده و بدون دغدغه به میدان بروند