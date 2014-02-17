نیاز به گروه های خونی منفی همیشه وجود دارد/فعالیت 3 مرکز ثابت خونگیری در کرمانشاه

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای تهیه فرآوردهای خونی، 3 مرکز خونگیری ثابت در سطح شهر کرمانشاه فعالیت می کنند. این مراکز خونگیری در3 منطقه غرب، مرکز و شمال شهر قرار دارند و اهدا کنندگان خون می توانند به این پایگاه های خونگیری مراجعه کنند.

دکتر ابراهیم سلطانی با اشاره به یکی از طرح های در دست اقدام سازمان انتقال خون در کرمانشاه، گفت: ایجاد سامانه متحرک خونگیری با همکاری سازمان مرکزی انتقال خون ایران در دست اقدام است، بدین صورت که کانتینرهای قابل حمل سیار خون که قابلیت های زیادی برای خدمات رسانی به اهدا کنندگان خون را داراست، در این استان مستقر می شوند.

وی افزود: این سامانه متحرک امکانات یک مرکز ثابت خونگیری با تجهیزات مجهز آزمایشگاهی است تا در صورت مواقع بحرانی بتوان هر گونه آزمایشی را در همان جا انجام داد.

سلطانی تصریح کرد: در این سامانه متحرک به دلیل قابلیت های بالایی که دارد امکان نگهداری خون حتی تا 1 ماه هم وجود دارد و در این شرایط بحث بحران ها و پدافند غیرعامل مطرح می شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه اظهار کرد: ما همیشه به اهدای مستمر و مداوم خون نیاز داریم چون حداکثر زمانی که بتوانیم خون را نگهداری کنیم35 روز بیشتر نیست.

وی تاکید کرد: در ماه حدود 5000 هزار نفر اهدا کننده در استان کرمانشاه به مراکز انتقال خون مراجعه می کنند که از این تعداد 4000 هزار نفر شرایط خونگیری را دارند و موفق به اهدا خون می شوند و مابقی به دلایل مختلف نمی توانند خون خود را اهدا کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان گفت: نیاز ما به تمام گروه های خونی بخصوص گروه های منفی بسیار است که امیدواریم افرادی که از این گروه هستند به پایگاه های خونگیری مراجعه کرده و خون خود را به نیازمندان اهدا کنند.