روزانه 15 هزار نفر از یادمانهای دفاع مقدس در جنوب غرب خوزستان بازدید می کنند

سرهنگ ثامر چنعانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع یاد شده بر لزوم ارائه خدمات رسانی مطلوب به زائران تاکید کرد.

وی در خصوص قدمگاه امام رضا(ع) گفت: از شهرداری خواسته ایم تا نسبت به فضا سازی محیطی این قدمگاه جهت استقبال از کاروانهای راهیان نور اقداماتی را به انجام برساند.

جانشنین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج آبادان از ایجاد فضای سبز، انجام آسفالت در ورودی و تسطیح فضای اطراف قدمگاه به عنوان برخی از اقدامات شهرداری در جهت بهبود فضای قدمگاه امام رضا(ع) خواند.

چنعانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیکی ایام نوروز از آمادگی سازمان متبوعه خود در همراهی با نیروی انتظامی در تامین امنیت محل های استقرار میهمانان و مسافران نوروزی و راهنمایی آنان خبر داد.

وی افزود: در این راستا با برپایی چهادر در پنج پارک در سطح شهر در جهت ارائه خدمات اقدام می کنیم.

جانشنین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج آبادان در ادامه از هلال احمر، راهور و فوریتهای پزشکی، برق، آبفا در جهت استقرار و ارائه خدمات در محل یادمانهای والفجر هشت و شهید تندگویان خواستار همکاری شد.

چنعانی همچنین از شهرداری آبادان خواست تا به عنوان پشتیبان با شهرداری اروند کنار در جهت خدمات رسانی به کاروانهای راهیان نور همکاری کند.