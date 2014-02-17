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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۵

تمرینات گسترش فولاد تبریز 12 روز تعطیل شد

تمرینات گسترش فولاد تبریز 12 روز تعطیل شد

کادر فنی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز بعد از بازی این تیم برابر سایپا بازیکنان خود را به مرخصی 12 روزه فرستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز تمرینات این تیم را به مدت 12 روز تعطیل اعلام کرد. سرمربی این تیم بعد از بازی روز یکشنبه برابر سایپا که با تساوی یک بر یک خاتمه یافت اعلام کرد که بازیکنان می توانند به مرخصی 12 روزه بروند و از وقفه ایجاد شده در برگزاری لیگ برتر استفاده لازم را ببرند.

عبدالرزاق میراب سرپرست این تیم در گفتگو با خبرنگار مهر، خاطرنشان کرد: دور جدید تمرینات ما از روز 10 اسفندماه شروع می شود که در شروع تمرینات به اردو خواهیم رفت و پس از آن هم یک دیدار تدارکاتی را برگزار می‌کنیم تا برای بازی اوایل فروردین ماه در لیگ برتر آماده شویم.

کد مطلب 2238101

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