چهره شرق تهران بهاری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید طلوعی گفت: با توجه به تنوع برنامه های شهرداری در خصوص طرح استقبال از بهار و میهمانان نوروزی باید با اجرای طرحهای ابتکاری و با نشاط و همچنین با بسیج امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی کارآمد، منسجم تر و با برنامه ریزی و هماهنگی بیشتر به خانه تکانی شهر رفته و شهر را برای ورود به فصل بهار و سالی نو آماده سازیم.

وی افزود: با تغییر چهره و دگرگونی طبیعت باید تغییراتی در شهر بوجود آید و این امر با همت مدیریت شهری و اراده و مشارکت شهروندان میسر است.

شهردار منطقه 8 در تشریح برنامه های طرح استقبال از بهار گفت: براساس تاکید مدیریت شهری در راستای مناسب سازی معابر جهت ترددآسان معلولان و جانبازان، مسیر عبوری معلولان و جانبازان در شرق تهران مناسب سازی شد.

وی افزود: روکش آسفالت، مرمت انهار، مرمت جداول، باز پیرایی کارگاههای ساختمانی و... از دیگر برنامه های معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 8 در طرح استقبال از بهار است.

شهردار منطقه 8 با اشاره به مرمت پلهای عابر پیاده، بهسازی خط کشی ها، اصلاح هندسی، نصب علائم ترافیکی و... را از جمله برنامه های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 8 در طرح استقبال از بهار نام برد.

طلوعی گفت: غبارروبی مساجد، شست و شو و رنگ آمیزی نماها، پاکسازی برچسب ها و پوسترها از جداره های شهری، پاکسازی و نظافت گاردریلها، جداول و المانهای ترافیکی و... از دیگر برنامه های معاونت امورشهری شرق تهران در آستانه فرا رسیدن فصل بهار است.

وی عنوان داشت: برگزاری مسابقات ورزشی در سطح محلات، برگزاری مراسم روز درختکاری در مدارس تحت عنوان دوست سبز، نصب بنرهای فرهنگی با هدف ترویج شعائر اسلامی و با رویکرد استقبال از بهار، برگزاری مراسم پنج شنبه آخر سال، اجرای طرح سفره طبیعت به مناسبت روز طبیعت، تشکیل کمیته خیرین، برگزاری گرامی داشت سالروز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و... از جمله ویژه برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8 در طرح استقبال از بهار است.

طلوعی با اشاره به اجرای ویژه برنامه های بهار با مسجد افزود: با هدف نظافت و آراستگی مساجد در هفته پایانی سال؛ مساجد شرق تهران غبار روبی می شود.

شهردار منطقه 8 به توسعه فضای سبز عمودی در شرق تهران اشاره کردو افزود: شهرداری منطقه 8 با کاشت انواع گلها و نهالهای تزئینی و زینتی در بوستانها و فضاهای عمومی منطقه، شهروندان را برای استقبال از بهار آماده می کند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال سفرهای درون شهری شهروندان افزایش می یابد، و به منظور سهولت رفت و آمد آنان به خصوص در معابر پر ترافیک این طرح در حوزه عمران امسال زودتر از موعد مقرر اجرا شد.

طلوعی در ادامه گفت: شهرداری تهران در راستای انجام وظیفه خدمات رسانی خود در تمامی ایام سال به همکاری و همیاری شهروندان نیاز دارد زیرا مدیریت شهری بدون مشارکت شهروندان امکان پذیر نیست.