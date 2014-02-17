کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین وآب آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ظهر دوشنبه در مراسم آغاز به کار نخستین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین وآب، گفت: تاکنون 31 گردهمایی در سازمان زمین شناسی کشور به طور تخصصی برگزار شده اما برای اولین بار این مراسم در سطح بین المللی برگزار می شود.

جلیل قلم قاش افزود: هدف از برگزاری این همایش ها استفاده از توانمندی علمی کشور، هم اندیشی محققان علوم زمین و میزان نقش علوم زمین در زندگی مردم است.

وی یاداور شد: افتتاح این همایش بین المللی روز گذشته در تهران برگزار شد و امروز در 12 استان کشور با شعار بحران کمی و کیفی آب و چالش های پیش رور در حال برگزاری است.

170 مقاله در این همایش ارائه می شود

در ادامه این مراسم دبیر علمی همایش با اشاره به وضعیت آثار ارسال شده گفت: 289 مقاله علمی به دبیرخانه ارسال که پس از بررسی هیئت داوران 30 مقاله در بخش سخنرانی و 140 مقاله به طور پوستر با موضوع بحران کمی و کیفی آب ارائه می شود.

ضرغام محمدی تصریح کرد: این همایش های همزمان در کشور با 18رویکرد تخصصی با 45 میهمان خارجی در 12 استان که بر اساس توانمندی منطقه ای و علمی استانهای انتخاب شده برگزار می شود.