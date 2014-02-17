به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در سومین همایش مدیریت اخلاق و اخلاق مدیریت خطاب به مهندسان با بیان اینکه آیا حق داریم مهندسی را به آزادی‌های افراد ترجیح دهیم، گفت: نیاز داریم درجوامع مهندسی به این موضوع فکر کنیم زیرا تصور داریم که آزادی فقط مربوط به آزادی بیان است.

وی با اشاره به اینکه آزادی در حق انتخاب محل سکونت و شغل بسیار اهمیت دارد، بیان کرد: پذیرش آزادی‌های فردی بحث بسیار پیچیده ای است و ما در حوزه‌های مهندسی یکی از کارهایی که باید انجام می‌دهیم این است که به شکل خیلی ظریفی حق انتخاب را محدود می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: جامعه مهندسی افراد را به سمت و سویی می‌برد که انتخاب‌هایشان صفر باشد یا اینکه محدود شود موضوع دیگر استقلال است زیرا نمی‌توانیم به ازای از دست دادن استقلال، آزادی را به دست بیاوریم و یا اینکه آزادی را برای استقلال از دست بدهیم.

آخوندی با اشاره به اینکه در موضوع مهندسی ترجیحاتی را داریم و مجبوریم که در یک مقطع‌هایی موضوعی را فدای موضوع دیگر بکنیم، گفت: ما ترجیحات خودمان را به عنوان ترجیح جامعه مطرح می‌کنیم و اسم آن را ارتقای مهندسی می‌گذاریم.

وی همچنین با اشاره به اینکه اخلاق مجموعه‌ای از اصول‌ها و ارزش‌ها است که می‌تواند در جامعه سازگاری و تعادل ایجاد کند، بیان کرد: ما اخلاق را در جنبه‌های فردی و شخصی می‌بینیم و می‌گوئیم کسانی که ادب دارند بسیار اخلاق را رعایت می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: اخلاق در دنیای مدرن مفهومی را بوجود آورده که آثار آن در زندگی روزمره شخصی و حرفه‌ای ما به خوبی مشاهده می‌شود. اما ما اخلاق را در حوزه حرفه‌ای به کار نگرفته‌ایم و هنوز هم مفهوم اخلاق را در حوزه‌های مختلف حرفه‌ای خود وارد نکرده ایم.



آخوندی با اشاره به اینکه عدم توجه به مسائل اخلاقی در حرفه ما سبب شده افراد در کارهای روزمره خود مرتکب رفتارهای غیر اخلاقی شوند، بیان کرد ما حق نداریم مسائل مهندسی را به آزادی افراد ترجیح دهیم، زیرا بحث آزدی افراد یک مبحث بسیار پیچیده ای است.



وی افزود: ما نباید ترجیحات خود را به جامعه تحمیل کنیم و اسم آن را ارتقای مهندسی دانش و یا توسعه فناوری بگذاریم و با توجه به تعارض اخلاق شخصی و عدالت ضرورت دارد به مفهوم عدالت و اخلاق بار دیگر مورد توجه قرار گیرد.



