دواي همه دردهاي كشورهاي اسلامي تمسّك به قرآن و اهل بيت(ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت اللّه العظمي صافي گلپايگاني، در پيام خود به همايش «قرآن كريم و ميراث رضوي» آورده است: پيام‌هاي قرآني همه نجات بخش، انسان ساز، سعادت آفرين و اعلام آزادي حقيقي و اعلان جايگاه رفيع انسانيّت است.

وی افزوده است: قرآن كريم معجزه باقيه و برهان حقانيت رسالات همه انبياء و وحي است. علم هر چه پيش برود، بر قرآن سبقت نمي‌گيرد.

متن کامل پیام این مرجع تقلید بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

قَالَ اللهُ الحَكيمُ: إنَّ هذَا القُرآنَ يَهدِي لِلَّتي هِيَ أقوَم

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَي عَلِيِّ بنِ مُوسَي الرِّضَا المُرتَضي الإمَامِ التَّقِي النَّقِي وَ حُجَّتكَ عَلي مَن فَوقَ الأرضِ وَ مَن تَحتَ الثَّري الصِّديق الشَّهيد صلوةً كثيرةً نامِيةً زاكيةً مُتَواصِلةً مُتَواتِرةً مُتَرادِفةً

با عرض سلام و ادب به خادمان قرآن كريم و عزيزان شركت كننده در اين همايش نوراني كه به عنوان قرآن كريم و ميراث رضوي برپا شده است، مطالبي را به عرض مي‌رسانم.

سخن درباره قرآن كريم و ميراث رضوي آن قدر با اهميت است كه اشخاصي كه در درجات بالايي از علم هستند نمي‌توانند حق مطلب را ادا نمايند، بايد درباره قرآن كريم، آورنده بزرگ آن حضرت رسول اكرم و حضرات معصومين عليهم السلام بگويند و ما از بيانات گُهر بار آنها استفاده كنيم.

پيامبر رحمت حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه و آله مي‌فرمايد: «هُوَ النُّورُ المُبينُ وَ الحَبلُ المَتينُ» قرآن نور است و مردمي را كه طالب تقرّب به خداوند و نيك بختي دنيا و آخرت باشند به راه‌هاي سلام و آسايش هدايت مي‌كند و از تاريكي‌ها، خارج و به روشنايي مي‌رساند.

پيام‌هاي قرآني همه نجات بخش، انسان ساز، سعادت آفرين و اعلام آزادي حقيقي و اعلان جايگاه رفيع انسانيّت است. پيام‌هاي عدالت پرور، ستم ستيز و نابود كننده استعمار، استعباد و استحقار است.

قرآن كريم معجزه باقيه و برهان حقانيت رسالات همه انبياء و وحي است. علم هر چه پيش برود، بر قرآن سبقت نمي‌گيرد.

قرآن، دانشمندان را به تفكّر و انديشيدن در عالم آفرينش و كشف اسرار و خواص عناصر بي شمار نهفته در كاينات تشويق مي‌نمايد. امروز قرآن براي دنياي معاصر بيشتر از آن كه براي دنياي عصر جاهليت كتاب بود، كتاب و هدايت است.

اين حركت قرآن پژوهشي و قرآن شناسي در دانشگاه‌ها در زماني كه خلأ معنويت، بشر را در تنگ‌هاي تاريك و بن بست‌ها قرار داده و از استراحت و اطمينان قلب محروم نموده است، خدمتي بزرگ به عالم انسانيّت است و بسيار مايه افتخار و سرافرازي است كه دانشگاهيان كشور در صف مقدم دعوت جهانيان به قرآن هستند.

خوشبختانه اين غناي قرآني با ولايت اهل بيت عليهم السلام (ثقلين)، مسلمانان را از انحراف ضلالت و تفسيرهاي تحريف آميز ديگران مصون و محفوظ مي‌دارد. اگر جامعه ما، ادارات، بازار و مراكز علمي و فرهنگي ما با قرآن آشنا باشند و از اهل بيت عليهم السلام كسب نور و فضيلت نمايند، تاريكي‌ها به نور، و جهل به علم و دانش، و ضلالت و گمراهي به هدايت و حقيقت، و دروغ و ستم به صداقت و عدالت مبدّل مي‌گردد.

امروز دواي همه دردهاي كشورهاي اسلامي، تمسّك به قرآن و اهل بيت عليهم السلام است كه پيامبر اكرم حضرت ختمي مرتبت (صلي الله عليه و آله) فرمودند: مَا إن تَمَسَّكتُم بِهِما لَن تَضِلُّوا بَعدي أبَداً

در پايان از همه دانشگاهيان عزيز و مردم شريف سبزوار كه در طول تاريخ اسلام تعبّد و صداقت و تعهّد خود را به دستورات شرع مقدّس ثابت نموده‌اند و بخصوص از مسئولان محترم همايش تقدير و تشكر مي‌كنم. إن شاء الله تعالي مشمول عنايات حضرت بقية الله الاعظم ارواحنا فداه باشيد.

والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته