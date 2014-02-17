هزینه درمان ایمپلنت در ایران بین 2 تا 4 میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی حسنی در نشست خبری دوازدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران و همچنین چهارمین سمپوزیوم ایمپلنت خلیج فارس که قرار است از 7 تا 9 اسفند ماه امسال در هتل المپیک تهران برگزار شود، افزود: این کنگره در سه محور جراحی دهان، فک و صورت، ایمپلنت و درمانهای پیشرفته، با حضور مهمانانی از چند کشور دنیا در تهران برگزار می شود.

وی با توجه به فراگیر شدن درمان ایمپلنت در کشورمان، گفت: رسالت ما این است که آموزش کافی را به دندانپزشکان و آگاهی لازم را به مردم بدهیم که چگونه از ایمپلنت استفاده کنند.

رئیس دوازدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران با تاکید بر اینکه انواع ایمپلنت هایی که در کشور مورد استفاده قرار می گیرد به تایید وزارت بهداشت رسیده اند، تصریح کرد: آلیاژ ایمپلنت تیتانیوم است و بالای 100 سال سازگاری با بدن انسان را نشان داده است.

حسنی با اشاره به نگرانی و ترس برخی از مردم برای استفاده از ایمپلنت، افزود: ترس از درمان ایمپلنت که عنوان می شود خیلی دردناک و وحشتناک است، باعث شده که برخی افراد سراغ درمانهای غلط بروند. در حالی که درمان ایمپلنت در حالت طبیعی، از کشیدن دندان هم ساده تر است.

وی بر اهمیت نگهداری ایمپلنت و پروتز تاکید کرد و گفت: برخی فکر می کنند چون ایمپلنت کاشته اند دیگر نیازی به نگهداری از آن نیست، در حالی که نگهداری از ایمپلنت از دندانهای طبیعی مهمتر است.

حسنی با اعلام اینکه درمان ایمپلنت در کشورمان گران است، افزود: گران بودن این درمان به خاطر قطعات و تجهیزاتی است که بکار می رود.

عضو هیئت مدیره انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران با عنوان این مطلب که میانگین هزینه درمان ایمپلنت در کشورمان بین 2 تا 4 میلیون تومان متغییر است، گفت: اختلاف قیمت ها تا یک حدی منطقی است اما اگر نرخهای سنگینی اعلام می شود، باید بررسی شود.