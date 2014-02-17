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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۹

قناد:

مسئولان بدانند همه هنر کشور در تهران نیست/ نقش شهرستان ها در پیشرفت سینمای کشور

مسئولان بدانند همه هنر کشور در تهران نیست/ نقش شهرستان ها در پیشرفت سینمای کشور

بازیگر و مجری نام آشنای صدا و سیمای کشور با بیان این که مسئولان بدانند همه هنر کشور در تهران نیست گفت: هنرمندان شهرستانی نقش تاثیر گذاری در پیشرفت سینمای کشور دارند.

مجید قناد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، افزود: در شهرستان ها کارهای بزرگی ساخته شده که ما آن ها را دیده ایم و حرف های زیادی برای گفتن دارند، مسئولان باید بدانند همه چیز در تهران نیست و شهرستان ها هم نقش مهمی در رونق هنر بخصوص سینما دارند.

وی با بیان این که گلستان در زمینه هنر پتانسیل های فراوانی دراد گفت: استان گلستان هنرمندان توامند و سرشناسی در سینمای کشور دارد.

قناد با اشاره به اکران فیلم ناخواسته در جشنواره فیلم فجر که توسط برزو نیک نژاد هنرمند گلستانی کارگردانی شد افزود: وقتی چنین اثری ساخته می شود و در جشنواره فیلم فجر اکران می شود و جزو فیلم های برتر هم شناخته می شود بدین معنی است که پتانسیل این هنر در استان وجود دارد و فقط نیاز است تا هنرمندان خودشان را باور کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه با امکانات سینمایی که ما در استان دیدیم و تجهیزات مناسبی که تهیه شده است این انتظار می رود که امکانات موجود به کمک هنر سینمای استان گلستان بیاید.

این بازیگر و مجری سرشناس کشور گفت: هنرمندان شهرستان ها باید خودشان را باور کنند و با ارائه کارهای خوب خود و استانشان را نشان دهند، البته در این راه نیاز است تا مدیران استانی و مسئولان کشوری هم حمایت های لازم را داشته باشند.
قناد خاطرنشان کرد: احساس می کنم با کارهای خوبی که از هنرمندان گلستانی دیده ام در سال های اینده شرایط سینمای استان بهتر شود.
 

کد مطلب 2238119

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