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۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۶:۴۶

به بهانه تامين امنيت انتخابات پارلماني

ناتو 2000 سرباز ديگر را در افغانستان مستقر كرد

سخنگوي ناتو امروز اعلام كرد : نيرو هاي حافظ صلح به رهبري ناتو 2 هزار سرباز ديگر در شمال و غرب افغانستان براي تامين امنيت انتخابات پارلماني كه قرار است 18 سپتامبر برگزار شود مستقر كرده است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سرگرد اندي المز سخنگوي ايساف گفت : اين 2 هزار سرباز ديگر از كشورهاي مختلف عضو ناتو هستند  كه در قالب نيروهاي پياده نظام هستند كه از عناصر و هواپيماهايي كه براي تامين امنيت و اجراي انتخابات در افغانستان وارد اين كشور شده اند حمايت خواهند كرد . 

سرهنگ جيمز يونتز سخنگوي ارتش آمريكا در افغانستان نيز اعلام كرد : ارتش آمريكا 700 نيروي نظامي را براي كمك به بر گزاري انتخابات به تعداد نيروهاي خود اضافه كرده است .

وي افزود كه علاوه بر نيروهاي آمريكايي ، افغاني و ناتو ، كشور پاكستان نيز حضور نظامي  در مناطق مرزي قبيله اي خود با افغانستان را افزايش خواهد داد .

بنابر اين گزارش ، طي برگزاري انتخابات پارلماني ، نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا 20 هزار نيرو براي حمايت از ارتش 35 هزار نفره افغانستان و 80 هزار نيرو پليس وارد اين كشور خواهن د كرد .

طالبان كه تهديد به برهم زدن انتخابات پارلماني و قتل راي دهندگان و نامزدهاي انتخاباتي كرده است بيشتر حملات خود را از استانهاي هم مرز با افغانستان انجام مي دهد .

مقامات ارتش آمريكا و افغانستان به طور خصوصي خاطر نشان كرده اند كه شبه نظاميان طالبان با استفاده از پايگاههاي خود در پاكستان دست به حمله مي زنند كه اين اظهارات به شدت از سوي پاكستان رد شده است .


 

کد مطلب 223812

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