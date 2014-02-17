آغاز طرح بازديد فني رایگان خودروها قبل از نوروز 93

به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز سال نو و افزايش مسافرت‌هاي برون شهري بازديد خودرو قبل از سفر به دارندگان خودرو توصيه می‌شود که در این راستا واحد خدمات پس از فروش شركت اطلس خودرو طرح بازديد تخصصي قبل از سفر نوروز 93 را در عامليتهاي مجاز منتخب شركت اطلس خودرو برای دارندگان خودروهای کیا در سراسر كشور برگزار مي کند.

خدمات و تخفيف قابل ارائه بازديد فني خودرو به صورت رايگان (شامل خودروهاي شركتي و غير شركتي) عبارت است از 30 درصد تخفيف روغن موتور كاسترول (براي خودروهاي شركتي) ، 15 درصد تخفيف روغن موتور كاسترول (براي خودروهاي غيرشركتي)، 10 درصد تخفيف اجرت سرويس‌هاي دوره اي (شامل خودروهاي شركتي و غير شركتي) و 10درصد تخفيف قطعات مصرفي (فيلتر هوا-فيلتر سوخت – فيلتر تهويه مطبوع – فيلتر روغن– لنت ترمز جلو و عقب – تيغه برف پاك كن جلو و عقب- شمع – تسمه دينام ) (خودروهاي شركتي).

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌تواند به سایت این شرکت مراجعه کنند.