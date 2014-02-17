همایش ایران شناسان فرانسوی برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "اخوان کاظمی"، رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در فرانسه در ديدار با سه تن از ایران شناسان فرانسوی، ژان پییر بریگو دیو، ژان بوگدانویچ، پی یر مظاهری از برگزاري همايش ایران شناسان فرانسوی در سال آينده در پاريس خبر داد.

وي در اين ديدار با بيان اين مطلب گفت: با برگزاري اين همايش، امکان گردهم آیی ایران شناسان فرانسوی و گسترش ارتباطات و همکاریهای بیشتر رایزنی فرهنگی ايران با این افراد را بتوان فراهم نمود.

سه تن از ایران شناسان فرانسوی، ژان پییر بریگو دیو، ژان بوگدانویچ، پی یر مظاهری با حضور در رايزني فرهنگي ايران با اخوان کاظمی ديدار و در خصوص وضعیت مطالعات ایران شناسی در دانشگاهها و موسسات علمی فرانسه گفتگو كردند.

آنان سالیان طولانی مطالعات گسترده ای را در مورد هنر و ادبیات و فرهنگ ایران انجام داده و در دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی فرانسه به فعالیت های علمی اشتغال داشته اند.

این سه ایران شناس که هر یک آثار متعددی را در خصوص فرهنگ و تمدن ایران نگاشته اند و با زبان فارسی نیز آشنایی کامل پیدا نموده اند، بارها به ایران سفر کرده و در همایش ها و مراکز علمی کشورمان به ایراد سخنرانی پرداخته اند.

آنان ضمن تمجید و ستایش از فرهنگ غنی ایران و برخورد خوب ایرانیان با میهمانان خارجی، آمادگی خود را برای همکاری های علمی و فرهنگی با رایزنی فرهنگی ایران در فرانسه اعلام کردند.

دوره آموزش قرآن كريم در كرواسي افتتاح شد

برای نخستين بار از سوي رايزني فرهنگي كشورمان دوره آموزش قرآن كريم شامل آموزش مقامات و الحان، روش های حفظ و روخوانی قرآن در زاگرب افتتاح شد.

با حضور دو استاد قرآن اعزامی از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي دوره دانش افزایی در خصوص مهارت های تلاوت و روش های حفظ قران کریم ویژه حافظین، قاریان ، ائمه جماعت و معلمین قرآن در کرواسی آغاز شد.

در این دوره که به مدت 4 روز در زاگرب برگزار می گردد، اساتید اعزامی "رحیم خاکی" در رشته تلاوت و "معتز آقایی" در رشته روشهای حفظ و روخوانی به 25 نفر از حافظین، قاریان ، ائمه جماعت و معلمین قرآن مسلمان کرواسی تدریس خواهند نمود.

"حافظ افندی عزیز الیلی"، امام اصلی مسجد زاگرب در مراسم افتتاحیه به سابقه همکاری قرانی ايران با مرکز اسلامی اشاره نمود.

وی اعزام قاری قران در ماه مبارک رمضان و تلاوت در مساجد کرواسی را که همه ساله به اهتمام رایزنی فرهنگی ايران صورت می پذیرد، از جمله این همکاری ها دانست و به فعالیت های قرانی مرکز اسلامی در خصوص آموزش قران به مسلمانان کرواسی اشاره نمود.

همچنین مفتی و رییس مشیخت اسلامی کرواسی در سخنان کوتاهی با اشاره به روایت پیامبر اکرم(ص) در مورد نشر علم که «زکات العلم نشره» می باشد، از جمهوري اسلامي ايران و اهتمام به آموزش قرآن به مسلمانان کرواسی تقدیر نمود و آن را حرکتی در راستای عمل به این حدیث دانست.

وی با اشاره به برنامه های قرانی مشیخت اسلامی حرکت مسلمانان کرواسی به سوی اسلامی زیستن را مورد توجه قرار داد و در خصوص گسترش آموزشهای قرآنی در میان مسلمانان به خصوص نسل جوان و برنامه های مشیخت اسلامی در این خصوص توضیحاتی ارائه نمود.

در ادامه استاد" رحیم خاکی" در سخنرانی خود با اشاره به تاریخچه تلاوت قرآن در اسلام مباحثی را در خصوص آموختن قرآن و قرائت آن ارائه نمود.

وی با اشاره به پیشرفت های ايران در تمام مباحث قرآنی از جمله قرائت و حفظ قرآن، وضعیت فعلی ايران در خصوص آموزش های قرانی را حرکتی مهم و بی نظیر در میان کشورهای اسلامی دانست.

"خاکی" با اشاره به اینکه بیشتر رتبه های برتر مسابقات بین المللی قرآن در سراسر دنیا از جمهوري اسلامي ايران می باشد به برنامه ریزی موسسات و مجموعه های قرآنی برای تربیت 10 میلیون حافظ قرآن اشاره نمود.

وي تلاشهای جمهوري اسلامي ايران در مورد گسترش معارف قرانی را در دو بخش دولتی و مؤسسات مردمی دانست و سابقه مکتبهای قرآنی را در آموزش معارف قران بسیار طولانی ذکر کرد.

این دوره به مدت چهار روز در دو بخش مقامات و الحان قرائت و همچنین روشهای آموزش حفظ و روخوانی قرآن برای امامان جماعت، معلمین و حافظان و قاریان کرواسی برگزار می گردد.