نفرات منتخب جشنواره سراسری هنرهای تجسمی شاهد و ایثارگر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره سراسری هنرهای تجسمی شاهد و ایثار کشور در چهار بخش از روز 25 بهمن به میزبانی کرمانشاه و در بخش برادران با حضور 103 شرکت کننده از 23 استان کشور، برگزار شد و در پایان داوران جشنواره، آثار برتر را انتخاب و با اهداء لوح و جایزه از آنان تجلیل شد.

بر این اساس و در رشته خوشنویسی در گرایش نستعلیق، مختار فریدون پور از استان کردستان، ابوالفضل داور از فارس و سید احمد دمانکش از استان گیلان عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند و عنوان تشویقی مشترک این گرایش نیز به مرتضی ششوتری از البرز و سیدکاظم حسینی از گلستان رسید.

در این رشته و در گرایش شکسته نستعلیق نیز شهرام اکبری از استان کرمانشاه، حمید حسنوند از استان لرستان و محمد کریم نجاری از استان آذربایجان غربی عناوین اول تا سوم رشته را کسب کردند و عنوان تشویقی نیز به جعفر زارعی از کرمانشاه رسید.

در رشته خوشنویسی با گرایش نسخ ثلث نیز علی فلاح از استان یزد ، مرتضی ترابی از استان قم و هوشنگ یاری از استان کرمانشاه نفرات اول تا سوم شدند و نعمت الله رمضانی از فارس نیز عنوان تشویقی را کسب نمود.

در رشته گرافیک نیز رضا نجفلو از استان زنجان و مهدی زمانی از استان البرز به ترتیب عناوین اول و سوم را به خود اختصاص دادند و هیچ یک از هنرمندان حائز رتبه دوم این رشته شناخته نشدند.

در رشته کاریکاتور نیز هنرمندی موفق به کسب رتبه اول نشد اما شاهین کلانتری از استان تهران و سید محمد جواد طاهری از استان مازندران عناوین دوم و سوم را بدست آوردند، ضمن اینکه عنوان تشویقی نیز به سجاد بیرانوند رسید.

در رشته نقاشی و در گرایش آبرنگ و گواش هیچ اثری موفق به کسب رتبه های اول تا سوم نشد و تنها منوچهر بهرام علیپور از خوزستان عنوان تشویقی را از آن خود کرد.

در همین رشته و در گرایش مدادرنگی و پاستل، هیچ کدام از هنرمندان حائز رتبه اول نشدند اما یوسف کرمی از کرمانشاه و شاهین اینالو از تهران مشترکا دوم و کریم تمجید از استان اردبیل و علی ورامینی از استان آذربایجان شرقی بطور مشترک سوم شدند، عنوان تشویقی نیز به محمد مهدی کاشانی از مازندران رسید.

در این رشته و در گرایش روغن و اکریلیک نیز مالک محمد زاده از استان ایلام و فریدون خاکپور از استان گیلان اول و دوم شدند و فرهاد جعفری از استان ایلام به همراه منصف کرمی از استان کرمانشاه عنوان سوم مشترک را از آن خود کردند، عنوان تشویقی نیز به طور مشترک به علی اکبر خضری حسینی از همدان و حاج ملک علی خدا قلی زاده از اردبیل رسید.

و سرانجام در رشته عکاسی نیز رضا ملکی از استان فارس، علیرضا فرزین از استان قم و مظفر فرج پور از استان گیلان عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند و حبیب مکاریان از اصفهان نیز مورد تقدیر قرار گرفت.