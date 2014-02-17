دو طرح تبدیلی کشاورزی در خوزستان اجرا می شود

محمود حقیقت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دو طرح تبدیلی تهیه آرد جو و برنج کوبی با هدف افزایش تولید، بهره وری و ارزش افزوده در بخش کشاورزی در استان به اجرا درخواهد آمد.

وی با بیان اینکه این دو طرح سالانه ظرفیت تولید 10 هزار تن محصول را دارند، افزود: به اجرا درآمدن این دو طرح سبب ایجاد 14 فرصت شغلی در منطقه در طول یک سال آینده می شود.



مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان عنوان کرد: این طرح با تخصیص تسهیلات بانکی با سقف 22 میلیارد ریال و با مشارکت و همکاری بخش خصوصی اجرایی می شود.



حقیقت خواه اظهار کرد: استان از ظرفیت بالایی در تولید محصولات کشاورزی و باغی در کشور برخوردار است که با راه اندازی صنایع تولیدی در این بخش می توان از خسارات ناشی از فروش محصولات به صورت خام جلوگیری کرد.



وی ادامه داد: وجود صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی سبب افزایش ارزش افزوده در این بخش خواهد شد که در صورت تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در اجرای طرحهای تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان آمادگی این را دارد تا در زمینه ارایه تسهیلات ویژه به آنان یاری رساند.



به گزارش خبرنگار مهر، استان خوزستان 2/1 میلیون هکتار اراضی کشاورزی دارد و از حیث تولید محصولات کشاورزی و باغی در کشور رتبه نخست را داراست.



