به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه 30 جلدی «نمایشنامه های آسان» نوشته حسن دولت آبادی روز دوشنبه 28 بهمنماه در تالار مهر حوزه هنری با حضور حجت الاسلام مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، رحمت امینی مدیر مركز نمایشی حوزه هنری، عطاء‌اله كوپال، سیاوش طهمورث، ایرج راد، علی اصغر همت، فرشاد منظوفی نیا، هنگامه مفیدی، محمد سرشار مدیر، مجید امرائی، جواد محقق، رضا فیاضی، مجتبی رحماندوست، علی كاشفی پور، هادی مرزبان، مهرداد فلاحت گر، كریم اكبری مباركه، حجت الاسلام كامرانی، سوسن مقصودلو و جمعی از هنرمندان، نویسندگان و فعالین عرصه فرهنگ و هنر برگزار شد.

رئیس حوزه هنری در ابتدای این مراسم ضمن تشكر از انتشار این مجموعه ارزشمند گفت: حضور بزرگان در این مراسم خود نشان دهنده اهمیت این كار است. من سال ها برای رونمایی این اثر لحظه شماری می كردم.

محسن مومنی شریف در ادامه سخنانش از مركز هنرهای نمایشی حوزه هنری و انتشارات سوره مهر به خاطر همكاری برای انتشار این مجموعه قدردانی و تصریح كرد: حسن دولت آبادی برای این مجموعه وقت زیادی گذاشت؛ این كار دارای اهمیت بالایی است به خصوص برای كسانی كه سابقه معلمی دارند.

وی با اشاره به اینكه معلمان می دانند كه این مجموعه گنجینه گران قیمتی است، افزود: خلق چنین آثار تاثیرگذار، حوصله و صبر می خواهد و انتظار من از حوزه هنری همین است زیرا كارهایی كه بر اساس هیجان و سریع خلق می شوند به همان سرعت نیز فراموش می شوند.

این مدیر فرهنگی یادآور شد: طبیعی است كه این دست كارها در روزگار امروز ما تحت سیطره ژورنالیسم و هیاهوها دیده نشوند اما این مساله مهم نیست زیرا آنچه كه مهم است مدارس ما هستند كه در آنها قریب به 10 میلیون دانش آموز سال ها از این مجموعه ها بهرمند می شوند.

مومنی شریف در پایان گفت: من شاهد بودم كه دولت آبادی در طی 30 سال اخیر چگونه پیگیر این موضوع بود و به ایشان به خاطر تلاششان تبریک می گویم.