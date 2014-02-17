برنامه عملیاتی سال 93 بخش کشاورزی لرستان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر دوشنبه در دیدار با عضو کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه عملياتي سال 93 بخش كشاورزي استان به صورت شهرستاني و با نگاه به سند آمايش و برنامه 5 ساله تدوين شده است.

وی ادامه داد: در این راستا ميزان كار و فعاليت در بخش هاي مختلف مشخص شده كه اميدواريم از سال آينده شاهد تحول جدي در بخش كشاورزي استان باشيم زيرا در اين رابطه هم دولت و هم مجلس توجه ويژه به اين بخش داشته اند.

غضنفری با بیان اينكه با توجه به شرايط خوب استان از جمله آب و هواي مناسب و خاک حاصلخيز مي بايست خروجي و توليدات بخش كشاورزي بيشتر از ميزان فعلي باشد، بر ضرورت سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين بخش تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه تا پايان سال جاري اولويت این سازمان تکمیل پروژه هاي نيمه تمام است، عنوان کرد: در سال آينده بيشتر توجه سازمان به اجرای پروژه هاي بزرگ و قابل توجه است تا بتوانند در هر منطقه تحولي بزرگ بوجود آورند.

وي با اعلام اينكه از 25 ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته به بحث توسعه مكانيزاسيون نزديك به 13 ميليارد آن عقد قرارداد شده است، گفت: اميدواريم تا پايان سال شاهد جذب بيش از 80 درصد اين اعتبار باشيم كه در افزايش ضریب مكانيزاسيون استان تاثیر گذار خواهد بود.

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود خواستار سرمايه گذاري بخش خصوص و هدايت به سمت بازده مناسب در بخش کشاورزی شد و بیان داشت: در حال حاضر از66 هزار تن توليدات گوشت قرمز استان مقدار 38 هزار تن مازاد آن به ديگر استانهاي كشور صادر می شود.