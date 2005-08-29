به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، ناطق نوري كه در حاشيه مراسم بزرگداشت مرحوم زواره اي قائم مقام سابق شوراي نگهبان با خبرنگاران گفت و گو مي كرد، در پاسخ به سوالي در خصوص تامين نشدن نظر شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي در انتخابات رياست جمهوري گفت : شوراي هماهنگي تابع نظر مردم است و مردم نيز انتخابي داشتند كه ما به انتخاب آنها احترام مي‌ گذاريم چرا كه آنچه مردم انتخاب مي‌ كنند حتماً انتخاب درستي است .

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در پاسخ به پرسشي درباره كابينه ابراز اميدواري كرد كه احمدي‌ نژاد بتواند به قول‌ هاي داده شده عمل كرده و شعارهاي وي محقق شود.

ناطق نوري با تاكيد بر اين كه "براي آقاي احمدي ‌نژاد آرزوي موفقيت داريم" از اظهار نظر در خصوص رايزني رييس جمهوري با شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي براي تعيين كابينه خودداري كرد.

رييس شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي در ارتباط با فعاليت‌ هاي شوراي هماهنگي گفت كه "اين شورا به كار خود ادامه مي‌ دهد".