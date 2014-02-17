هم اندیشی داستان نویسان فارس در دانشگاه شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که اول اسفندماه ابوتراب خسروی، احمد اکبرپور، بیژن کیا و سمیه برازجانی حضور سخنرانی خواهند داشت.

در پانل نخست همایش که 9 صبح برگزار می شود، کارگاه داستان نویسی با شرکت 30 نفر از جمله دانشجویانی از نقاط مختلف استان با تدریس میثم محمدی، منتخب جشنواره داستان انقلاب با موضوع عناصر ساختاری داستان کوتاه برپا می شود.

در پانل بعداز ظهر همایش نیز هم اندیشی با حضور داستان نویسان یادشده برگزار خواهد شد.

در پایان این هم اندیشی نیز از داستان نویسان جوان و پیشکسوت تقدیر می شود.

این همایش کار مشترکی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، دانشگاه شیراز و نهاد رهبری در دانشگاه هاست که پنجشنبه اول اسفندماه در تالار فجر کوی دانشگاه شیراز برگزار می شود.