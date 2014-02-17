به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شعری مقدم در یک گردهمایی با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقش تصدیگری خود را واگذار کرده است اما همچنان مسئول توسعه صنعت پتروشیمی در کشور است، گفت: از این رو باید زیرساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی را فراهم کند.



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقش امروز NPC سیاست گذاری، هدایت، حمایت و نظارت در صنایع پتروشیمی کشور است، تصریح کرد: مسئولیت دولت ایجاد زمینه توسعه پایدار، تخصیص خوراک، تدوین سیاست های حمایت از تولید، حمایت از توسعه زیرساخت ها و حمایت از سرمایه گذاری در این صنعت است.



معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی 60 طرح از برنامه‌های گذشته باقی مانده است که برای تکمیل آن به 31 میلیارد دلار سرمایه نیاز است، تبیین کرد: سرمایه هزینه شده در این طرح ها 5 میلیارد دلار برآورد می شود.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه با راه اندازی این طرح ها 55 میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی افزوده می‎‌شود، تبیین کرد: ظرفیت 36 طرح جدید طراحی شده برای توسعه این صنعت در 8 سال آینده را 64 میلیون تن و ارزش محصولات قابل فروش آن را 31 میلیارد دلار خواهد بود.



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی رویکرد پتروشیمی برای توسعه این صنعت در کشور را ایجاد صندوق سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی اعلام کرد و افزود: در این صنعت انواع سرمایه های خرد و کلان برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی جمع آوری خواهد شد که کمک شایانی به تامین منابع مالی مورد نیاز این صنعت می کند.



شعری مقدم همچنین سهم تجهیزات دوار در صنعت پتروشیمی را بین 15 تا 25 درصد دانست و ادامه داد: براساس برنامه‌های موجود، کل سرمایه مورد نیاز برای توسعه صنعت پتروشیمی در 8 تا 10 سال آینده 74 میلیارد دلار است که به این ترتیب حدود 11 تا 18 میلیارد دلار صرف تامین تجهیزات دوار خواهد شد.



معاون وزیر نفت با اشاره به قابل توجه بودن نقش این تجهیزات در صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: انتظار دولت از سازندگان بهبود راندمان، بهینه‌سازی مصرف انرژی، استفاده حداکثر از بخار، بهبود خدمات پس از فروش، انتقال فناوری، بهبود فرایندها و روش‌های موثر و نوین در تعمیر و نگهداری این تجهیزات است.