آغاز ثبت اثر در ششمین جشنواره‌ فرهنگی علوم پزشکی از اول اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجويان تا 20 ارديبهشت سال 1393 فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه مديريت جامع جشنواره فرهنگی دانشجويان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به نشانی http://farhangi.behdasht.gov.ir (دبیرخانه دائم جشنواره‌ی فرهنگی) به ثبت نام و ثبت آثار بپردازند.

با توجه به درخواست مکرر دانشگاه‌ها در خصوص همزمانی ثبت قطعی با ثبت اولیه، زمان ثبت قطعی از تاریخ اول اسفند 92 تا 25 اردیبهشت 93 در نظر گرفته شده است.

مرحله نهایی ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در روزهای اول تا سوم شهریورماه 93 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.