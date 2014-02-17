تشریح آخرین وضعیت پرونده برنجهای آلوده/ اعلام سیاستهای واردات مواد غذایی فرایند شده

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هدایت حسینی در جلسه پرسش و پاسخ با انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی ضمن استقبال از تعامل منطقی و گفتگوی مشترک با انجمنهای صنفی مرتبط با حوزه غذا،تبادل نظر با فعلان بخش خصوصی و کارآفرنیان حوزه تجارت خارجی را از رویکردهای اساسی اداره کل نظارت بر مواد غذایی سازمان غذا و دارو برشمرد و تصریح کرد: تجربه جهانی بیانگر آن است که بهترین رویکرد برای افزایش ضریب اثرگذاری سیاستهای کلان دولتها در حوزه مدیریت بهینه واردات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مقابله با پدیده شوم قاچاق، همکاری متقابل دولتها و انجمنهای تخصصی و صنفی است.

وی با اشاره به اینکه تنها حدود 35 درصد تولید مواد غذایی کشور به صورت صنعتی انجام می شود، اظهار داشت: این واقعیت که حدود 65 درصد تولید مواد غذایی کشور از طریق اصناف انجام می شود، یک پیام مشخص به سازمان غذا و دارو مخابره می کند و آن این است که مشتری بخش عمده ای از مواد اولیه وارداتی نظیر اسانس های غذایی، رنگها و... اصنافی همچون قنادی ها، سوهان پزی ها، پولک سازی ها و... هستند و به جهت نظارت هر چه بیشتر بر نوع و کیفیت مواد اولیه مصرفی این مراکز، رویکرد سازمان غذا و دارو در حوزه نظارت بر مواد غذایی ،کنترل مواد اولیه وارداتی است. هرچند این کنترلها ممکن است محدودیتهایی را برای واردکنندگان ایجاد کند، اما گریزی از آن نیست، مگر در صورتیکه راه حل بهتر و موثرتری از سوی انجمن واردکنندگان پیشنهاد شود.

حسینی ضمن تاکید بر اینکه بخشنامه قبلی در رابطه با ضرورت مراجعه واردکنندگان مواد اولیه غذایی به تولیدکنندگان برای اخذ تاییدیه منتفی است، تصریح کرد: البته ممکن است در این خصوص برخی سوءتفاهم ها یا سوءبرداشت ها وجود داشته باشد که در جلسه مشترک با دانشگاههای علوم پزشکی، موضوع شفافسازی شده و منطق بهداشتی آن تبیین خواهد شد

این درحالی است که واردکنندگان معتقدند ارجاع دادن واردکنندگان به تولید کنندگان جهت اخذ تاییدیه، تنها منجر به ایجاد رانت و انحراف بازار از فضای رقابتی خواهد شد که تنها دستاورد آن حذف مواد اولیه وارداتی حائز شناسنامه و گسترش مواد اولیه قاچاق و غیر کیفی و فاقد کنترل است.

مدیر کل اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ادامه داد: ثبت منبع برای واردات ژلاتین، شیرخشک صنعتی، کره و... از ابتدای سال آینده اجباری است و تنها واردکنندگانی می توانند اقدام به واردات این اقلام کنند که منبع تامین کننده آنها بر اساس ضوابط اعلامی، مورد تاثید قرار گرفته و ثبت شده باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به ضرورت ارتقاء شیوه های نگهداری و انبار مواد غذایی، صدور مجوز برای انبارهای استاندارد در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار گرفته است.

مدیر کل اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: Gmp در حوزه مواد غذایی سه ساله است و در صورت نیاز به بازدیدهای مراقبتی، بصورت سالیانه انجام خواهد شد و در این میان رویکرد سازمان غذا و دارو این است که با واردکنندگانی که حائز شرایط مشابه هستند، برخورد مشابه صورت گیرد.

وی در رابطه با ثبت منبع مواد غذایی تصریح کرد: در نگاه کارشناسان سازمان غذا و دارو سه مولفه اصلی که در صدور مجوز ثبت منبع محصولات غذایی نقش آفرین هستند عبارتند از نوع کالا از لحاظ میزان آسیب پذیر بودن، کشور تولید کننده محصول، گواهی های ایمنی که اثبات کننده کیفیت کالا و در این میان مهمترین مدارک و استانداردهایی که سازمان غذا و دارو از واردکنندگان توقع دارد، ارائه BRC ، IFS و ایزو 22000 است.

مدیر کل اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: سازمان غذا و دارو با واردات مواد غذایی فرایند شده PRIVET LABEL کاملا مخالف است و آنرا شروع بسیاری از تقلب ها می داند.

وی در خصوص پرونده برنجهای آلوده نیز اظهار داشت: ساماندهی واردات برنج جزء اولویتهای سازمان غذا و دارو است و از ابتدای سال آینده واردات برنجهایی که ثبت منبع نشده اند ممنوع است. تا کنون 7 منبع از سوی سازمان مورد تایید قرار گرفته اند.

حسینی یادآور شد: طبق آیین نامه های اجرایی، کالاهایی که ثبت منبع شده اند در گمرک نمی مانند، فقط در محموله اول به جهت آزمایش های اولیه منتظر می مانند.

وی در رابطه با مواد اولیه وارداتی تصریح کرد: به جهت نقش مواد اولیه وارداتی در فرایند تولید صنایع غذایی داخل کشور، انحصار در واردات مواد اولیه صنعت غذا وجود ندارد و هر واردکننده ای اجازه دارد از منابع مورد تایید سازمان غذا و دارو اقدام به واردات مواد اولیه نماید.

حسینی در خصوص طرح برچسب اصالت اظهار داشت: اداره نظارت بر مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی تابع سیاست سازمان غذا و دارو است و در حال حاضر سیاست کلی سازمان ادامه برنامه نصب برچسب اصالت است. ضمن آنکه در برنامه پنجم توسعه، مجلس ما را موظف به کدگذاری و رهگیری کالاهای سلامت محور دانسته است.