دیدار با خانواده شهدا باعث تقویت روحیه خدمتگزاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فخرالدین خاوریان ظهر دوشنبه در دیدار با خانواده دو تن از شهدای دفاع مقدس اظهار داشت: دیدار با خانواده های شهدا باعث تقویت روحیه خدمتگزاری در مسئولین و تجدید پیمان با آرمان های شهدا است.

وی با بیان اینکه خانواده های شهدا از سرمایه های گرانقدر نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند افزود: دیدار با خانواده های معظم شهدا انجام وظیفه نسبت به صبر و ایثارگری های آنان است که عزیزان خود را در راه آرمان های مقدس اسلام فدا کردند.

فرمانده سپاه ناحیه ازنا، سرپرست شبکه بهداشت و درمان و جمعی از مسئولین این شهرستان با حضور در منازل خانواده های دو تن از شهدای گرانقدر از صبر و استقامت آنان تجلیل کردند.

در این بازدید مسئولان با حضور در منازل خانواده های شهیدان قربان رحیمی و محمد حسن صادقی دو تن از شهدای گرانقدر دفاع مقدس شهرستان ازنا از صبر و استقامت آنان تجلیل کردند.