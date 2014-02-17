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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۴

حجت الاسلام گودرزی:

خیمه های معرفت در امامزادگان(ع) بروجرد برپا می شود

خیمه های معرفت در امامزادگان(ع) بروجرد برپا می شود

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بروجرد از برپایی خیمه های معرفت در سطح امامزادگان(ع) این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا گودرزی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره اوقاف و امورخیریه بروجرد افزود: یکی از کارهای فرهنگی مهم که در ایام نوروز اجرا خواهد شد برپایی خیمه های معرفت در سطح امامزادگان(ع) بروجرد است.

وی تصریح کرد: در خیمه های معرفت پنج غرفه متفاوت دایر خواهد شد که برنامه های متنوعی را به مسافران نوروزی ارائه می دهند.

حجت الاسلام گودرزی ادامه داد: یکی از این غرفه ها شامل غرفه کودکان است که در آن به قصه خوانی و ارائه بازیهای کودکانه و رایانه ای پرداخته می شود.

وی غرفه های "قرآن بخوانید و جایزه بگیرید"، غرفه مشاوره خانواده و پاسخ به سوالات شرعی را از دیگر غرفه های در نظر گرفته شده در این زمینه عنوان کرد و بیان داشت: در این غرفه روحانیون متخصص آموزشهای لازم را به خانواده ها ارائه خواهند داد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بروجرد ادامه داد: غرفه مشاوره وقف نیز برای مسافران و واقفانی که به نیازمندیهای شهر آشنایی ندارند دایر می شود.

وی همچنین از دایر کردن غرفه تاریخ شناسی بروجرد در قالب طرح خیمه های معرفت خبر داد و گفت: در این غرفه سعی می شود تعداد پنج هزار بروشور برای معرفی آثار تاریخی شهرستان چاپ و توزیع شود.

حجت الاسلام گودرزی ادامه داد: همچنین برنامه ریزی برای دایر کردن نمایشگاهی از عملکرد سال 92 اوقاف بروجرد صورت گرفته است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بروجرد افزود: خیمه های معرفت در امامزاده جعفر(ع) و امامزاده قاسم بروجرد مستقر خواهد شد.

کد مطلب 2238156

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