خیمه های معرفت در امامزادگان(ع) بروجرد برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا گودرزی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره اوقاف و امورخیریه بروجرد افزود: یکی از کارهای فرهنگی مهم که در ایام نوروز اجرا خواهد شد برپایی خیمه های معرفت در سطح امامزادگان(ع) بروجرد است.

وی تصریح کرد: در خیمه های معرفت پنج غرفه متفاوت دایر خواهد شد که برنامه های متنوعی را به مسافران نوروزی ارائه می دهند.

حجت الاسلام گودرزی ادامه داد: یکی از این غرفه ها شامل غرفه کودکان است که در آن به قصه خوانی و ارائه بازیهای کودکانه و رایانه ای پرداخته می شود.

وی غرفه های "قرآن بخوانید و جایزه بگیرید"، غرفه مشاوره خانواده و پاسخ به سوالات شرعی را از دیگر غرفه های در نظر گرفته شده در این زمینه عنوان کرد و بیان داشت: در این غرفه روحانیون متخصص آموزشهای لازم را به خانواده ها ارائه خواهند داد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بروجرد ادامه داد: غرفه مشاوره وقف نیز برای مسافران و واقفانی که به نیازمندیهای شهر آشنایی ندارند دایر می شود.

وی همچنین از دایر کردن غرفه تاریخ شناسی بروجرد در قالب طرح خیمه های معرفت خبر داد و گفت: در این غرفه سعی می شود تعداد پنج هزار بروشور برای معرفی آثار تاریخی شهرستان چاپ و توزیع شود.

حجت الاسلام گودرزی ادامه داد: همچنین برنامه ریزی برای دایر کردن نمایشگاهی از عملکرد سال 92 اوقاف بروجرد صورت گرفته است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بروجرد افزود: خیمه های معرفت در امامزاده جعفر(ع) و امامزاده قاسم بروجرد مستقر خواهد شد.