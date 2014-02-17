رئیس جدید اداره راه و شهرسازی گچساران معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید اداره راه و شهرسازی گچساران با حضورمشاور عالی مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار گچساران و جمعی از مسئولان محلی در سالن اجتماعات فرمانداری گچساران در سالن اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد.

طی این مراسم جعفر برکتی به عنوان رئیس جدید اداره راه و شهرسازی گچساران معرفی و از فرامرز انصاری رئیس سابق این اداره تقدیرشد.

برکتی ۵۰ ساله دارای مدرک مهندسی عمران و سابقه ۲۸ سال خدمت را در کارنامه دارد، پیش از این فرامرز انصاری به مدت شش سال ریاست اداره راه و شهرسازی گچساران را برعهده داشت.

پروژه های بسیاری در مدت حضور انصاری در این اداره طراحی و اجرا شد که از مهمترین آنها می توان به بهره‌برداری از پروژه تقاطع غیر هم‌سطح گچساران پس از 11 سال، احداث فاز دوم جاده کمربندی گچساران، واگذاری بیش از یک‌هزار واحد مسکونی مسکن مهر به متقاضیان و اتمام راه‌های آسفالت روستایی بالای 25 خانوار و زیر 25 خانوار در گچساران اشاره کرد.