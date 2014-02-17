آغاز نشست مقامات کنسولی کشورهای عضو D8 در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اجلاس حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه در امور کنسولی، پارلمانی و ایرانیان خارج از کشور طی سخنانی بر ضرورت اجرایی شدن موافقت نامه همکاری کنسولی کشورهای عضو تاکید کرد.

وی گفت: توسعه همکاریهای کنسولی، گردشگری، سرمایه گذاری، صادرات و واردات میان کشورهای عضو D8 و افزایش اشتراکات در رویه ها خصوصا آسان سازی صدور روادید اهمیت ویژه ای در گسترش ارتباطات تجاری و فرهنگی بین اعضا دارد.



قشقاوی افزود: آسان سازی روادید زمینه ساز استفاده مطلوب از جمعیت یک میلیاردی کشورهای مسلمان عضو را فراهم می نماید.



شایان ذکر است این اجلاس دو روزه عصر فردا با جمع بندی نقطه نظرات اعضای شرکت کننده پایان خواهد یافت.