آیین اختتامیه جشنواره شعر میهنی در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که صبح دوشنبه برگزار شد 200 تن از شاعران و نویسندگان و پژوهشگران تاریخ و ادربیات ایران حضور داشتند و جمعی از شاعران و پژوهشگران شعر میهنی به ارایه جدیدترین آثار و اشعار خود در حوزه شعر میهنی پرداختند.

در آیین اختتامیه جشنواره شعر میهنی که با استقبال چشمگیر شاعران و نویسندگان آذربایجان و سایر نقاط کشورمان برپا شده بود، 15تن از شاعران که شعرهای ملی، میهنی و مذهبی آنها از سوی هیئت علمی جشنواره به عنوان اشعار برگزیده اعلام شده بود، اشعار خود را قرائت کردند.

حسرت و هجران 17 شهر قفقاز، وحدت مسلمانان قفقاز بخصوص منطقه شیعه نشین (اران یا ایران شمالی)با ایران، 29بهمن روز قیام مردم تبریز در سال56 به مناسبت چهلم شهدای قیام قم و بیداری اسلامی، موضوعاتی بود که اغلب شاعران در اشعار خود بدانها پرداخته بودند.

در این آیین شاعرانی چون دکتر سید احمد استوار، ابراهیم قبله، صدر محمدی، فرزانه دهقان نژاد، خلیل آسانی "حائر"، محمد مرادی، سهیلا باقریان، قربان زارعی، محمد طاهری خسروشاهی و جعفری اشعار و خلاصه مقالات خود را ارایه کردند و با شعر خوانی شاعر پیشکسوت و مشهور آذربایجان استاد کریمی مراغه ای که در میان استقبال و تشویق های خاص شاعران و مخاطبان اشعاری درباره 17شهر قفقار و ایران خواند، بخش شعر خوانی پایان یافت.

در جشنواره شعر میهنی که برای نخستین بار در کشور برگزار شد، از 15شاعر جوان و پیشکسوت در حوزه شعر میهنی و نیز از حاج حسن باحجب (پدر شهید) با اهدای لوح سپاس و تندیس جشنواره تجلیل به عمل آمد.

جلال محمدی، دبیر جشنواره شعر میهنی در آیین اختتامیه اعلام کرد: استقبال گسترده شاعران و نویسندگان ایران بخصوص شاعران منطقه آذربایجان از جشنواره شعر میهنی نشان داد که جریان شعر میهنی جریانی زنده و پویا در گستره شهر و ادب ایران اسلامی است و اگر بسترهایی فراهم شود این جریان شعری جوش و خروش خود را نشان میدهد و قدرت تاثیرگذاری ان در سطح ملی مشهودتر می شود.

وی گفت: شاعران به معنایی تاریخ را زنده می کنند و نمی گذارند حوادث سرنوشت ساز تلخ و شیرین یک ملت درغبار گذشت زمان فراموش شود، چنانکه امروز در جشنواره شعر میهنی، شاعران ما چنان حسرت و هجران قفقاز را به تصویر میکشند که گویی این اتفاق، همین دیروز رخ داده است و چنان به وحدت و آینده روشن امید می دهند که گویی لکه های گلستان و ترکمانچای دارد از صفحه تاریخ پاک می شود.

جلال محمدی از انتشار مجموعه شعر جشنواره شعر میهنی خبر داد و گفت: بیش از 230 قطعه شعر به دبیرخانه جشنواره رسیده که با بررسی هیات علمی و گزینش اشعار قابل چاپ، کتاب "شعر میهنی" تدوین خواهد شد.