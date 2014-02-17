همدان را آنگونه که هست به دنیا بشناسانیم/پدیده های طبیعی همدان ناشناخته مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا عراقی پیش از ظهر نخستین کنگره غارشناسی در دانشگاه بوعلی با بیان اینکه علوم زمین همانند دیگر علوم با پیشرف بشر نقش کلیدی دارد، ادامه داد: هر کشوری که نگاه زیر بنایی دارد باید به علوم زمین نگاه ویژه ای داشته باشد.

وی به انواع مختلف علوم زمین اشاره کرد و بیان کرد: استان همدان به لحاظ جایگاه ویژه زمین شناسی توانسته ظرفیت مناسبی از نظر علمی و تجربی ایجاد کند.

معاون عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه وجود دانشگاه بوعلی و NGO های تخصصی در همدان باید بخش ناشناخته استان همدان را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به دنیا معرفی کند، عنوان کرد: نباید از دیگر پدیده های استان غافل شد چراکه همه پدیده های زمین شناسی استان همدان پتانسیلی قوی هستند.

عراقی با بیان اینکه انتظار دارم از این فبیل همایش ها با رویکردهای گوناگون در استان همدان برگزار شود، ادامه داد: باید استان همدان را آنگونه که هست به دنیا بشناسانیم.

وی با بیان اینکه مطالعه درخصوص نحوه تشکیل، آب شناسی و آبدهی، ژئوتورسیم و توجه به محیط زیست غار علیصدر ضروری است، بیان کرد: استان همدان هزار سال پیش از میلاد پایتخت ایران بوده که دارای آثار تاریخی زیادی است ودر کنار آن، پتانسیل های طبیعی مانند غار علیصدر می تواند در جذب توریست کمک کند.

معاون عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه غار علیصدر به علت پدیده خاص بودن یکی از زیبا ترین جلوه های ایران و جهان است، بیان کرد: امیدواریم در این همایش جلوه های ژئوتوریسم همدان نیز معرفی شود و بتوانیم گامی موثر در حفاظت و بهره برداری از غار علیصدر برداریم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در ادامه با بیان اینکه غار نوردی یکی از رشته های زیر مجموعه رشته کوهنوردی است، ابراز داشت: کوهنوردی قدمت زیادی در استان همدان دارد و غار نوردی نیز افزون بر 60 سال است در استان همدان فعال است.

سید عبدی افتخاری با بیان اینکه در استان همدان 58 غار شناسایی شده که از جمله آنها غار علیصدر، سرابی، گاماسیاب و غیره است، بیان کرد: غار علیصدر را 50 سال پیش کسانی کشف کردند که امروز از پیشکسوتان رشته غار نوردی در استان همدان هستند.

وی با بیان اینکه در استان همدان پیشکسوتان، غارنوردان و بزرگان زیادی در عرصه غار نوردی فعالیت می کنند، اظهار داشت: به برکت نظام جمهوری اسلامی مجموعه سنگ نوردی مرحوم میزرا جانی در خاورمیانه بی نظیر است.