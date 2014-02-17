جاده های زنجان لغزنده است/استفاده از زنجیر چرخ الزامی

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به بارش برف علاوه بر اینکه سطح جاده های استان لغزنده می باشد به خصوص گردنه ها هم لغزنده است و همچنین محور زنجان به قزوین کیلومتر 30 به سمت تهران بسیار لغزنده است.

وی اظهار داشت: با توجه به بارش برف رانندگان زنجیر چرخ را همراه خود داشته باشند چرا که زمستان بوده و در مواقع ضروری استفاده می شود.



جانشین پلیس راه استان زنجان ،از رانندگانی که در فصل زمستان اقدام به مسافرت می کنند خواست خودرو خود را به سیستم گرمایشی مجهز کنند و قبل از حرکت خودرو را از لحاظ فنی و ایمنی چک کنند.



سرهنگ شیر محمدی یادآور شد: متاسفانه در فصل زمستان چون جاده ها لغزنده است رانندگان نمی توانند وسیله نقلیه خود را کنترل کنند بنابراین رانندگان از سرعت غیر مجاز خودداری و خودرو خود را به زنجیر چرخ و همچنین به ضد یخ تجهیز کنند.



وی همچنین گفت: رانندگان به برف پاک کن خودرو خود بسیار توجه کنند چرا که عدم وجود برف پاک کن مانع دید راننده می شود.



جانشین پلیس راه استان زنجان به عامل تصادفات در زمان بارش در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و افزود: در زمان بارش 70 درصد از عامل تصادفات سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ ، سرعت غیر مجاز و عدم رعایت فاصله طولی است که در این راستا رانندگان مد نظر قرار دهند و در این فصل حساس این چهار عامل خطر ساز را در رانندگی خود لحاظ کنند.



سرهنگ شیر محمدی همچنین، از وقوع دو فقره تصادف در محور های مواصلاتی زنجان خبر دادو گفت: متاسفانه عدم توجه به جلو باعث این تصادفات شده ولی خوشبختانه مورد خاصی پیش نیامده است.