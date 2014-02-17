به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کفاش پیش از ظهر دوشنبهدر نشست خبری با تشریح روز بدون کیف و کتاب گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش هیچ روزی از روزهای آموزشی از جمله پنجشنبه ها تعطیل اعلام نشده است. این مصوبه برای ساماندهی زمان آموزش در پنج روز اول هفته بوده است، اما وزیر وقت بنابر اختیار خود ابتدا مدارس ابتدایی و سپس با تاکید رئیس جمهور وقت تمامی مدارس در روزهای پنجشنبه تعطیل اعلام شد.

وی افزود: در گزارشی که وزیر گذشته آموزش و پرورش برای مقام معظم رهبری ارسال کرده بودند گفته شده بود که پنجشنبه ها فرصتی برای تربیت دانش آموز در کنار خانواده وی زمینه آموزشی برای معلمان و همچنین فرصتی برای فعالیتهای پرورشی است اما ما شاهد بودیم که در روز پنجشنبه مدارس تعطیل بود.

کفاش با اشاره به اینکه وزیر فعلی آموزش و پرورش اعلام کردند روزهای پنجشنبه تا پایان سال تحصیلی جاری همچنان تعطیل است، گفت: احیای روزهای پنجشنبه برای سال تحصیلی 93-94 برای تحقق اهداف سند در دستور کار قرار گرفت و بلافاصله کمیته ای برای روز بدون کیف و کتاب تشکیل شد تا بتوان برای این روز برنامه ریزی کرد. ما در حال حاضر مشغول برنامه‌ریزی برای این روز هستیم.

تدوین پیش‌نویس سبک بار به سوی مدرسه

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش به تدوین پیش‌نویسی با عنوان سبک بار به سوی مدرسه برای روزهای پنجشنبه اشاره کرد و گفت: ویرایش سوم این پیش نویس انجام شده است که در آن مجموعه ای از فعالیتهای قابل انجام تدوین و در حال حاضر مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است. پس از تدوین کامل طرح، نوبت به مرحله اعتباربخشی است و پس از آن طرح برای تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب خواهد شد تا بتوان آن را در تعدادی از مدارس به صورت آزمایشی اجرا کرد.

اجرای آزمایشی تعطیلی پنجشنبه‌ها در تعدادی از مدارس

وی گفت: پیش نویس پس از تصویب به صورت آزمایشی در تعدادی از مدارس کشور اجرا می شود که این تعداد ممکن است بین یک‌هزار تا پنج هزار مدرسه باشد.

کفاش در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه آیا اجرای آزمایشی فقط در مقطع کارشناسی است، گفت: در مرحله کارشناسان فعلا اجرای آزمایشی آن را در مقطع ابتدایی تصویب کرده ایم اما در جلسه بعدی کمیته اجرای آن در دوره متوسطه اول و دوم نیز بررسی می شود. آنچه که مشخص است طرح تعطیلی پنجشنبه های مدارس در سال تحصیلی آینده به غیر از مدارسی که اجرای آزمایشی دارند، همچنان اجرا خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برای سال تحصیلی 94-95 برنامه توسعه ای روز بدون کیف و کتاب را با کمک پژوهشگران و کارشناسان می نویسیم درباره تامین بودجه اجرای آزمایشی این روز گفت: مشکلی برای تامین بودجه وجود ندارد و اعتبار اجرای آزمایشی از محل 250 میلیارد تومان بودجه معاونت پرورشی لحاظ خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ساماندهی نیروی انسانی در این روز چگونه خواهد بود و آیا معلمان مقطع ابتدایی مجبور هستند در روز پنجشنبه به مدرس بیایند، گفت: ما هیچ معلمی را موظف به حضور اجباری در روز پنجشنبه نخواهیم کرد و در طرح آزمایشی از هر نیرویی با پرداخت حق‌الزحمه و حق‌التدریس به صورت اختیاری استفاده خواهیم کرد، اما در دوره های بعدی باید تعریف جدیدی از حضور معلمان در این روز خواهیم داشت.

تعطیلی پنجشنبه ها صرفا منجر به رضایت شغلی معلمان شد

کفاش در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه در مناظره تلویزیونی تعطیلی پنجشنبه ها اعلام شده بود که اکثریت افراد با تعطیلی این روز موافق هستند، گفت: مناظره های تلویزیونی حساب و کتاب ندارد و یک فرد ممکن است 10 بار اس ام اس ارسال کند. تعطیلی پنجشنبه ها هیچ کمک بودجه ای به آموزش و پرورش نکرد و تنها منجر به رضایت شغلی معلمان شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: وقتی برنامه ای وجود نداشته باشند، یکروز را تعطیل می کنند، اما ما در طرح پیش نویس برنامه های مختلفی را تدوین کرده ایم ضمن آنکه والدین نیز در پژوهش های گذشته به 72 برنامه که می توان در این روز برای فرزندانشان اجرا کرد، اشاره کردند.

فعالیت های تدوین شده در طرح پیش نویس به استان و منطقه ارسال می شود و آنها در انتخاب یکسری از برنامه ها برای اجرای آن در مدارسشان می توانند به صورت اختیاری عمل کنند. یکسری فعالیتهای عمومی نیز به صورت یکپارچه پیش بینی شده است که برای همه دانش‌آموزان به یک شکل اجرا می شود.

وی درباره آنکه آیا به اندازه کافی نیرو برای بکارگیری آنها در روز پنجشنبه وجود دارد، گفت: ما از نیروهای موجود آموزش و پرورش اعم از رسمی و بازنشسته استفاده خواهیم کرد. ضمن آنکه می توانیم از ظرفیت سازمان دانش آموزی که حدودا 15 هزار مربی را آموزش داده است برای این روز استفاده کرد.

کفاش در ادامه با اشاره به اینکه در چند سال اخیر فعالیتهای پرورشی و فرهنگی در مدارس بسیار کمرنگ بوده است، گفت: ما معتقدیم کارشناسان پرورشی باید نقش نظارتی در محتوای کتاب های درسی، عکس و... داشته باشند. به همین دلیل با سازمان پژوهش وارد مذاکره شده تا در کمیته های تدوین هر درس کارشناس معاونت پرورشی نیز حضور داشته باشند.

توسعه، تجهیز و بازسازی اماکن پرورشی از سوی سازمان نوسازی

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش به همکاری با سازمان نوسازی اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم سازمان نوسازی نباید صرفا متولی ساخت مدرسه باشد و باید ساخت کانون، اردوگاه، نمازخانه، سالنهای ورزشی را نیز برعهده بگیرد. پس از رایزنی با این سازمان رئیس سازمان نوسازی برای نخستین بار بخش نامه ای را در تاریخ 23 بهمن ماه به منظور توسعه و تجهیز و بازسازی اماکن ورزشی صادر کرده است و این خود گام موفقی برای توسعه فعالیتهای پرورشی است.

تدوین برنامه جامع نظام آموزش و ارتقاء کیفیت

وی همچنین به تدوین برنامه جامع نظام آموزش و ارتقاء کیفیت اشاره کرد و گفت: با توجه به صحبت های وزیر آموزش و پرورش، دوره های ارتقاء کیفیت مربیان با توجه به نیازهای روز برگزار خواهد شد که با همکاری دانشگاه فرهنگیان رشته مشاوره در مقطع کارشناسی ارشد برای نخستین بار در این دانشگاه راه اندازی شده است.

کفاش تصریح کرد: بر اساس تدوین و استقرار نظام جامع مشاوره تربیتی باید مشاور در تمامی پایه‌های تحصیلی در مدارس حضور داشته باشد که در حال حاضر این مشاوران در مقطع ابتدایی حضور ندارند، اما ما در صدد توسعه حضور مشاور در مدارس ابتدایی نیز هستیم و در این زمینه اتاق فکری متشکل از مشاوران و روانشناسان را برای تدوین نظام جامع تشکیل داده ایم که امیدواریم برای سال تحصیلی آینده به تصویب برسد.

ارتباط با سازمان پژوهش، الزامی بودن زنگ نماز و اختیاری بودن شرکت در نماز جماعت مدارس، افزایش مشارکت دانش آموزان در فعالیت های پرورشی، تدوین کتاب رهنمود فعالیت‌های پرورشی، تشکیل اتاق فکر پرورشی، یکپارچه‌سازی آموزش قرآن در مدارس قرآنی، توسعه شبکه های اجتماعی در فضای مجازی از دیگر فعالیت های معاونت پرورشی است که کفاش به آن اشاره کرد.

راه اندازی زنگ گفتگو، انشاء و کتابخوانی در مدارس

وی در مورد برنامه های معاونت پرورشی درباره زنگ گفتگو و کتابخوانی توضیح داد: پس از صحبت های رئیس جمهور در ابتدای سال تحصیلی کمیته ای برای اجرایی کردن پیشنهادات وی تشکیل شد. زنگ کتابخوانی در سال تحصیلی جاری در مدارس ابتدایی بخشنامه شد و معلمان موظفند بخشی از ساعت را به کتابخوانی اختصاص دهند. برای دوره متوسطه نیز ماده واحده ای برای شورای عالی آموزش و پرورش تدوین شده است که باید این ماده در صحن علنی شورای عالی آموزش و پرورش با حضور رئیس جمهور مطرح و در صورت تصویب دو زنگ گفتگو و کتابخوانی در دوره اول و دوم متوسطه برای سال تحصیلی آینده اجرا شود.

کفاش معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اصطلاح زنگ به معنی قرار گرفتن زنگ گفتگو در برنامه درسی رسمی نیست، بلکه ورود دانش آموز به موضوع کتاب و کتابخوانی و ایجاد زمینه برای گفتگوهای دانش آموزی است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در تعامل با سازمان پژوهش قرار شد در کتاب های سبک زندگی و مطالعات اجتماعی پایه چهارم و هشتم موضوعاتی برای گفتگو و مباحثه گنجانده شود. برای سایر کتاب‌های جدیدالتالیف سایر مقاطع نیز تجدیدنظر در محتوا برای گنجاندن این دو موضوع انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره تعیین تکلیف زنگ انشاء نیز گفت: زنگ انشاء در درس ادبیات فارسی دوره متوسطه اول و دوم در سال تحصیلی آینده احیا می شود. ضمن آنکه سازمان دانش آموزی به شکل غیررسمی قرار است برنامه ای را برای تجمیع نویسندگان دانش‌آموز داشته باشد. همچنین بخشنامه مسابقه انشاء نویسی در دوره سه ساله دوم ابتدایی به تمام مدارس ارسال شده است.

کفاش در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره ارتباط معاونت پرورشی با مجلس و انتقادی که نمایندگان نسبت به فعالیت های پرورشی دارند، گفت: تعامل ما با مجلس خوب است و به صورت علی‌‌الحساب نیز 20 میلیارد تومان مازاد در بودجه 92 برای فعالیت های پرورشی اختصاص دادند، ضمن آنکه قول دادند برای سال 93 نیز بودجه پیش بینی شده به صورت کامل تخصیص پیدا کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: 250میلیارد تومان بودجه کیفیت بخشی فعالیت های پرورشی برای سال 93 است که بخش مهمی از این بودجه به فعالیت های تربیتی اختصاص داده می شود، ضمن آنکه مجلس اختصاص درآمدهای نهادهای وابسته به فعالیت های پرورشی همچون اردوگاه ها را به خود کانون ها و اردوگاه ها واگذار کرده به این معنی که درآمدهای کانون و اردوگاه ها هر میزان که باشد به حساب خزانه رفته و عین آن به اردوگاه ها برای توسعه اختصاص داده می شود.

وی تصریح کرد: همچنین برای سازمان دانش آموزی نیز مجلس ردیف اختصاصی را به مبلغ 10 میلیارد تومان برای سال آینده تصویب کرده است.

کمبود 2500 مشاوره در مدارس کشور

کفاش در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که تا چه اندازه با کمبود مشاور در مدارس متوسطه روبرو هستیم، گفت: در حال حاضر در حوزه مشاوره با دو هزار و 500 کمبود نیرو مواجه هستیم که برای جبران آن از نیروهای غیرمتخصص به شکل حق التدریس استفاده می کنیم. این در حالی است که این کمبود نیرو منهای نیروهایی است که قرار است به عنوان مشاور در مقطع ابتدایی مورد استفاده قرار بگیرد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش درباره توسعه مدارس قرآنی نیز گفت: بیشتر هدف ما در این زمینه توسعه کیفی مدارس قرآنی است نه کمی. اعتبار خوبی نیز از شورای توسعه فرهنگ قرآنی به ما اختصاص داده شده که باید آن را برای توسعه کیفی مورد استفاده قرار دهیم، ضمن آنکه اجرای دستورالعمل مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ آیات منتخب با مفهوم را در دستور کار خود قرار دادیم.

وی درباره ادغام دوباره معاونت پرورشی و تربیت بدنی گفت: این قانون مربوط به مصوبه سال 85 مجلس شورای اسلامی است، اما در دولت گذشته این دو معاونت از یکدیگر جدا شده اند من نیز اصراری به ادغام دوباره آن ندارم، اما اگر قرار باشد دوباره این دو معاونت ادغام شوند، باید وزیر آموزش و پرورش دستور داده و استفساریه لازم را از قانون بگیرند.

کفاش ادامه داد: در حال حاضر در حوزه آسیب های اجتماعی و مشاوره با اندکی تداخل برنامه با معاونت تربیت بدنی مواجه هستیم که قرار شده این موضوعات را هماهنگ کرده و از موازی‌کاری جلوگیری شود.

راه اندازی شبکه های اجتماعی برای دانش آموزان

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حضور دانش آموزان در شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک، وایبر، وی چت و... و اینکه آموزش و پرورش از تکنولوژی های روز عقب افتاده است، گفت: ما در این زمینه در حال راه اندازی شبکه های اجتماعی ویژه دانش آموزان هستیم؛ چراکه دفتر فناوری های ریاست جمهوری بودجه کلانی را به ساماندهی و ایجاد شبکه های اجتماعی اختصاص داده و ما نیز خواسته ایم که معاونت پرورشی به عنوان نماینده آموزش و پرورش در جلسات ساماندهی حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: من معتقد به ایجاد شبکه اجتماعی بومی برای دانش آموزان هستم این درست نیست که دیگران برای ما شبکه اجتماعی درست کرده و ما از آنها تبعیت کنیم؛ چراکه قطع به یقین بیگانگان اهداف پنهانی پشت راه اندازی اینگونه شبکه ها دارند این مثال مانند آموزش زبان انگلیسی است که یادگیری آن واجب است، اما می توان محتوای کتاب های زبان را مطابق با اصول و فرهنگ بومی تدوین کرد.

کفاش در ارتباط با ممنوعیت ورود موبایل به مدارس نیز گفت: من موبایل را یکی از ابزار مزاحم در زمینه آموزش می دانم و همچنان ورود موبایل به مدارس از سوی دانش آموزان ممنوع است.

استفاده از دوربین های مداربسته در کلاس درس ممنوع است

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره استفاده از دوربین های مداربسته در کلاس های درس گفت: دوربین های مداربسته در مدارس دو کاربرد دارند که یکی امنیتی و دیگری تعلیم و تربیت است استفاده از دوربین مداربسته در کلاس درس برای کاربری تعلیم و تربیت ممنوع است و اگر مدیر مدرسه‌ای اجازه دهد که در کلاس هایش دوربین نصب شود قطع به یقین تخلف انجام داده است.