استقبال مردم از جشنواره فجر امسال چشمگیر بود/ افزایش 80 درصدی ضریب اشغال سینماهای کشور

احد میکائیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه ریزی هایی که برای تهران داشتیم سعی کردیم تا بلیط ها همزمان در هنگام پیش فروش و هم در هنگام اجرای فیلم در اختیار مخاطبان مردمی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: امسال نسبت به پارسال ضریب اشغال سینماها 80 درصد افزایش یافته است و این در شرایطی است که بعضی سینماهای تهران و شهرستان ها شاهد بیش از 120 درصد اشتغال سینما بودند که در نوع خود بی نظیر است.

میکائیل زاده اظهار کرد: به دلیل استقبال فراوان بسیاری از افرادی که بلیط نداشتند پشت در سینماها می ماندند و ما مجبور بودیم برای آن ها هم بلیط و صندلی تهیه کنیم.

وی اظهار کرد: جشنواره سی و دوم هم از نظر فیلم ها و هم از نظر اجرایی تفاوت های چشم گیری نسبت به سال های گذشته داشت.

دستیار ویژه جشنواره فجر درباره انتخاب فیلم های نمایش داده شده در شهرستان ها گفت: ما متولی فیلم ها نیستیم، هر کدام از فیلم ها تهیه کنندگان خصوصی خود را دارند که باید با آن ها رایزنی شود، جمیع ملاحضات برای این منظور مانند بافت جمعیتی، کشش فیلم ها، استقبال مخاطب و ملاحضات تهیه کنندگان در نظر گرفته می شود و با جمع بندی نتیجه این موارد، فیلم ها به شهرستان ها ارائه می شود.

وی اضافه کرد: در واقع برنامه ریزی به این گونه بوده مردم در تمام نقاط کشور بتوانند فیلم های مهم جشنواره را ببینند.

میکائیل زاده ضمن بیان این که استاندارادهایی مانند ظرفیت ، امکانات و ملاحضات وزارت ارشاد در انتخاب سینماهای شهرستان ها تاثیر گذار است ادامه داد: گرگان از نظر تجهیزات سینمایی از استان های خوب و با نمره بسیار بالا است و مجموعه کاپری هم از پردیس های خوب سینمایی شمال کشور است.